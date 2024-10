Aufritt in Berlin

Man weiß bei Konzerten nie, welchen Bob Dylan man heute bekommt – es gibt so viele verschiedene. In Berlin zeigte sich nun einer der ganz seltenen.

Von Joachim Hentschel

Dylan kam, Dylan sang, und am Ende ging Dylan wieder. Das sollte man kurz festhalten, denn bei aller kritischen Distanz: Auf diese drei Punkte dürften sich die meisten der knapp 4500 Leute halbwegs einigen können, die am Donnerstag beim Konzert in Berlin waren.