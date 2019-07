28. Juli 2019, 18:41 Uhr Kritik Lichte Schönheit, dunkles Sehnen

Tina Lanik inszeniert in Erl Walter Braunfels' noch viel zu wenig bekannte Oper "Die Vögel"

Von Egbert Tholl, Erl

Kaum eine Oper beginnt so zauberisch schön wie "Die Vögel" von Walter Braunfels. In herrlich hellen, freundlichen Farben malen die Geigen einen leuchtenden Kosmos aus, Klangschönheit wird fast bis zur Sucht ausgekostet, eine Flöte kommt hinzu, singt wie ein liebreizender Vogel. Natürlich, denn nun tritt die Nachtigall auf, singt erst einmal nur freie Vokalisen, freier Stimmklang, der am Ende sich in höchste Höhen verliert. Die Nachtigall singt von Sehnsucht und von Sehnen, singt aber auch von der "trüben Beschwer, die an der Erde zäh euch hält". Die Nachtigall, weiß es besser, sie singt an gegen Hass, Pein, Weh. Kaum hat sie geendet, betreten mit lustig bäuerischer Musik zwei mehr oder weniger Tölpel die Szene. Jedenfalls zwei Gestalten, denen ein wenig vom Wissen der Nachtigall, welches befreit ist von aller Erdenschwere, gut täte.

Es ist bemerkenswert, dass die Festspiele in Erl eine Oper aufführen, die 1920 in München ihre Uraufführung hatte, ein sensationeller Erfolg wurde, von den Nazis verdammt wurde und erst in den Neunziger des 20. Jahrhunderts anfing, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie verdient. Viel Verdienst daran hat Lothar Zagrosek, der 1996 eine Gesamtaufnahme auf CD dirigierte. Zagrosek dirigiert nun auch in Erl, auch das ist äußerst bemerkenswert und erhebt das Festspielorchester zu einem leuchtenden Klangapparat. Dazu kommt, dass seit der Eröffnung des neuen Festspielhauses in Erl nun zum ersten Mal in diesem eine durchweg überzeugend besetzte Inszenierung zu sehen ist, die dieses wirklich zum Opernhaus macht. Bislang ging es dort eher semikonzertant zu.

Braunfels schrieb sein Libretto selbst nach dem gleichnamigen Stück von Aristophanes, in welchem der sich über ein koloniales Abenteuer Athens in Sizilien lustig machte. Braunfels begann die Arbeit an der Oper 1913, dann kam der Erste Weltkrieg, an dem er teilnehmen musste, verwundet wurde, danach die Arbeit an der Oper wieder aufnahm, sich aber, nach Krieg und Trauma, vom ironisch-heiteren Ende der Vorlage verabschiedete.

Zwei Menschen, Ratefreund und Hoffegut, haben die Welt der Menschen satt und kommen ins Reich der Vögel, die vor Anbeginn der Zeit und der Götter über die Welt herrschten. Hoffegut verliert sich bald im Schwärmen für die Nachtigall, der praktische Ratefreund überzeugt den Vogelchef Wiedehopf von einem Plan, die alte Macht wiederzuerlangen: Eine Vogelstadt soll die Götter von der Versorgung mit dem Weihrauch der Menschen abschneiden und ihnen so die Kraft für die Weltherrschaft rauben. Die Stadt wird gebaut, Prometheus kommt vorbei und warnt die Vögel vor Zeus' Zorn, ein Sturm zerstört die Stadt, die Vögel huldigen Zeus, Ratefreund freut sich auf seinen heimischen Herd und Hoffegut versinkt im Traum.

Regisseurin Tina Lanik erzählt kein Märchen. Die Vögel sind bei ihr eine Gesellschaft, die sich noch an den Roben von 1913 festhält, während Wiedehopf trübselig im Bademantel herumschleicht. Ratefreund trägt Janker, sein forschen Ideen lassen ihn wie einen FPÖ-Vertreter wirken. Die Nachtigall ist weltverlorene Sehnsucht. Und wird schließlich auf Stefan Hageneiers dramatisch zulaufender, mitunter klaustrophobisch wirkender Bühne die Vogelstadt gebaut, sieht man davon nur den beim Bau anfallenden Zivilisationsmüll, viele schwarze Müllsäcke.

Laniks kluger und ambitionierter Deutung ist nicht in jedem Moment leicht zu folgen, aber eine lange Szene wird bei ihr zum Meisterwerk: Nach der Pause versenken sich Nachtigall und Hoffegut in einen disparaten Liebestraum, dessen psychotischen Gehalt Lanik mit todesschwangeren Statisten erhellt. Bianca Tognocchis Stimme, von der man sich am Anfang mehr körperloses Schweben erhofft, wird nun zum nervenzerfetzenden, todestrunkenen, verzweifelten Verlangen nach einer Anderswelt, Marlin Miller schwärmt als Hoffegut um sie herum, bis der umfassend großartige Thomas Gazheli als Prometheus den Vögeln erklärt, wie unsinnig dieses spießige, allzu menschliche, dumme Machtstreben ist. Braunfels' Musik verbindet die Psychologie seiner Kollegen Korngold, Schreker, Zemlinsky mit Wagner und einer Prise Puccini ("Turandot") zu einem sehr eigenständigen Klang, dessen Tiefe Lanik in ihrer Inszenierung auslotet.