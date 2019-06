13. Juni 2019, 18:29 Uhr Kritik Herren in Spiellaune

"Rainbow" überzeugen in der Olympiahalle

Von Andreas Pernpeintner

Es ist einer der wenigen Deep-Purple-Songs, die an diesem Abend gespielt werden, trotzdem ist "Black Night" geradezu typisch für das Konzert von Ritchie Blackmore's Rainbow in der Olympiahalle. Der Song fräst sich kraftvoll voran - und dann verlieren die Musiker den Faden. Die Interpretation aber scheitert in keiner Weise. Die fünf Herren haben eine Mordsspiellaune, gerade auch Gitarrenmeister Blackmore, dessen Soli zwar melodisch ruhiger geworden sind, dessen Gitarrensound aber nach wie vor die für ihn typische Prägnanz hat. Und wer die Rockmusik der siebziger Jahre so geprägt hat wie er, der weiß, wie Improvisation funktioniert. So nimmt sich die Band ein paar Minuten Zeit, um in einen responsorischen Gesangsteil mit dem Publikum hinüberzugleiten. Die Intensität wird gesteigert, und "Black Night" brettert wieder los. Herrlich. Wie genau dieser Ablauf geplant war, bleibt Geheimnis der Musiker. Dass Sänger Ronnie Romero das Publikum fragt, ob jemand eine Aufnahme gemacht hat, lässt erahnen, dass die Spontaneität des Arrangements nicht unerheblich war. Genau auf solche Weise wurden einst kompakte Hitsingles live zu umfassenden Rockhymnen ausgewalzt; das zu erleben macht Laune. Sogar "Mistreated", für sich gesehen schon von beachtlicher Ausdehnung, wird mit "Woman from Tokyo" gekoppelt - was auch eine hübsche Geste gegenüber der wackeren Achtziger-Jahre-Vorband Tokyo ist.

Rainbow sind gut eingespielt; der alte Bandname darf ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Blackmore 2016 eine vollkommen neue Truppe zusammengesucht hat. Sicherlich, hört man David Keith bei seiner redlichen Tätigkeit am Drumset zu, darf man nicht an die Virtuosität des früheren Schlagzeugers Cozy Powell denken. Große Freude aber bereitet das sympathische Bassspiel von Bob Nouveau. Keyboarder Jens Johansson hat seine Stärken auf dem Synthesizer, den er mit schönen Leadsounds singen lässt, doch beherrscht er auf der Hammond Orgel neben den schmatzenden Röhrensounds auch ausreichend choralartige Kadenzwendungen, um an den 2012 verstorbenen Deep-Purple-Organisten Jon Lord zu erinnern (Blackmores lyrische Hommage "Carry on Jon" ist sehr stimmungsvoll), der diese Art des Orgelspielens erfunden hat.

Vor allem leben Rainbow neben Blackmore von Sänger Ronnie Romero. Gewiss, manche Purple-Songs sind für ihn nicht ideal; Purple-Sänger Ian Gillan hat mit seiner schlankeren Stimme Klangvorstellungen definiert, denen Romero nicht entspricht. Ganz anders die Rainbow-Nummern. Es ist frappierend, wie Romero gesanglich Ronnie James Dio nahekommt. Was den kehligen Klang, die Virtuosität und die Höhe betrifft. "Stargazer" ist dafür die maximale Herausforderung - und für Romero eine Selbstverständlichkeit. Grandios.