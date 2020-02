Poetik und Rhetorik trafen sich bei Arcadi Volodos zu einem großen musikalischen Erzählprogramm. Bei Liszt ging es vom Petrarca-Sonett über die Legende von der "Vogelpredigt des Franz von Assisi" und die dunkle Venezianische Trauergondel bis zur sinistren Ballade Nr. 2 in h-Moll. Obwohl er bei seinem Konzert im Herkulessaal alle Stücke attacca spielte, gestaltete Volodos die Episoden aus Liszts Reise durch Italien, die ihm auch eine Reise zu sich selbst war, als ganz individuelle Charakterstücke.

Mit zauberischer Klangsensibilität tönte er ihre Valeurs ab, zeichnete aber auch die Dramatik der Ballade mit ihrem schaurigen Hintergrund aus dem "Leonore"-Epos von Gottfried Bürger mit virtuoser Brillanz. Wo das Liszt'sche Pathos zur dekorativen Geste wird, die dann bei "Lugubre Gondola" in ihrer zweiten Fassung vom Tristan-Ambiente bis zum einsamen, einstimmigen Buchstabieren zerfällt, nimmt sich Volodos alle Zeit und eindringliches Lento, um es in seiner lapidaren Kargheit ganz "auszubuchstabieren". Das war nicht nur eine Reminiszenz an Wagners Tod in Venedig, sondern auch an den makabren Spätstil von Liszt, wo er sein hochfahrendes Brio gegen fahles Grimassieren eintauscht. Mit Schumann erzählte Volodos dann weiter. Auch hier reihte er aus den "Bunten Blättern" von op. 99 "Marsch" und "Abendmusik" attacca an die Humoreske op. 20.

Aber wie grandios erweckte Arcadi Volodos den tiefen Seelenton von Schumanns poetischer Rhetorik. Im "Marsch" dröhnten die Bässe und vertrieben mit martialischem d-Moll alle Idylle eines "Albumblatts". In der "Abendmusik" beschwor das B-Dur alte Romantik. Im Kaleidoskop der Humoreske verwandelte Volodos dann den von Jean Paul inspirierten Bilderreigen Schumanns mit der schier unbegrenzten Anschlagspalette seiner Klavierkunst in musikalische Dichtkunst, voll Schatten in der zweiten in d-Moll und mit noblem Flair bei der sechsten in c-Moll. Sechs Zugaben.