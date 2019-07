28. Juli 2019, 18:41 Uhr Kritik Auf die Spitze treiben

Sven Kemmler inszeniert am Deutschen Theater "Der Watzmann ruft!" neu und hat dabei offensichtlich eine Mordsgaudi - so wie jetzt das Publikum

Von Thomas Becker

Die Neuinszenzierung des "Watzmanns" ist wahrscheinlich wie Sex mit der Ex: alles direkt wieder da, vertraut und doch neu, jedenfalls sehr geil. Womöglich ist es Regisseur Sven Kemmler und Autor Ecco Meineke, den Kreativdirektoren von "Der Watzmann ruft", ähnlich ergangen, als sie den kühnen Plan fassten, dieses 45 Jahre alte, irgendwie unkaputtbare "Rustical" der Herren Ambros, Tauchen und Prokopetz in die Jetzt-Zeit zu beamen, den Klamauk von damals noch mal ironisch zu brechen, mit frischem Schmarrn zu überziehen und noch eine ernste Ebene einzuziehen. Eine Mordsgaudi war das sicher, auch wenn der Geist der Urfassung stets mit im Raum war und mit ihm die Frage: Wie weit gehen wir? Und wie konsequent tun wir das? Eine Gratwanderung, bei der man in beide Richtungen abschmieren kann. Doch die Seilschaft im Deutschen Theater erweist sich als trittsicher.

Herrlich albern ist schon der Opener mit Arndt Schimkat als Bob Ross ("Heute male wir eine Berg"). Die ersten Klänge: vertraut - aber nur, um nach Sekunden umzuschlagen in wildes Après-Ski-Ramba-Zamba. Paraglider, Mountainbikes und Pistenraupen zischen durchs Bild. Schnell ist klar: Okay, das hier wird ganz anders. Der Watzmann ist vom Schicksalsberg zum Geschäftsfeld mutiert, der Bauer (Aurel Bereuter) zum Unternehmer ("Der Berg kennt kei Einseh' ned? Die Bank kennt kei Einseh' ned! Unter 73 Prozent Auslastung ist die Bonität beim Deifi!") und Klimakiller.

Den auf Fridays-for-Future-Kurs liegenden Bua (Christoph Teussl) versteht er nicht: "Auffi? Nimmst halt die nächste Gondel! Snow und Fun-Card hast ja. In 'ner Stund' bist wieder da!" Knechte (Norbert Bürger, Moses Wolff) und Mägde (Cecilia Kukua, Claudia Jacobacci, Ecco Meineke) haben schön schräge Szenen, Schimkat glänzt als Saupreiß und schusseliger Erzähler im Obi-Wan-Gewand. Und die Gailtalerin mit einer Frau (Sabine Kapfinger) zu besetzen: Auf die Idee muss man kommen! Fast logisch, dass sie im römischen Streitwagen von einem federgeschmückten Indianer ins Bild gezogen wird. Erwähnen sollte man auch, dass hier dem Affen säckeweise Zucker gegeben wird. Auch wenn es nach der Pause zuweilen hakt und die Business-Ebene mal weg ist: Die Band um den kraftvollen Sänger Matthias Kellner reißt mit, dank neuer und gecoverter Songs sowie natürlich den Klassikern. Bis er schließlich fallt, der Bua. Ins Tagebuch schreibt man nach so einer fulminanten Wiederbesteigung: Déjà-vu gehabt. Schön war's.

Der Watzmann ruft!, täglich bis Samstag, 3. August, 19.30 Uhr, Samstag auch 15 Uhr, Sonntag, 4. August, 19 Uhr, Deutsches Theater, Schwanthalerstraße 13