Von Andrian Kreye

Das amerikanische Bildungsministerium hat Untersuchungsverfahren gegen inzwischen 71 Hochschulen eröffnet, darunter vier der acht "Ivy League"-Universitäten an der Ostküste, die nicht nur in den USA als absolute Spitze des höheren Bildungswesens gelten. Diese Verfahren heißen "Shared Ancestry Investigations", "Untersuchungen zur gemeinsamen Abstammung", was eine Umschreibung des Vorwurfs ist, dass an diesen Hochschulen Rassismus und Antisemitismus grassieren. Vor allem der Antisemitismus hat nun dazu geführt, dass die Direktorinnen von drei dieser Institutionen vor den Bildungsausschuss des Kongresses geladen wurden, und zwar der Harvard University und der University of Pennsylvania, sowie des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dabei geht es längst nicht mehr um Einzelfälle. Hetze, Drohungen und Gewalt gegen jüdische Studierende gehören an all den 71 Schulen schon länger zum Alltag. Weniger als die Hälfte der jüdischen Studierenden fühlt sich noch sicher.