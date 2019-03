12. März 2019, 18:35 Uhr Kriegsfotografie "Man gewöhnt sich nie an den Horror"

Gerda Taro, Anja Niedringhaus, Carolyn Cole und viele mehr: Die Ausstellung "Fotografinnen an der Front" in Düsseldorf bricht mit dem Klischee, Kriegsberichterstattung sei Männersache. Und räumt auf mit dem Mythos vom "weiblichen Blick".

Von Alexander Menden

In den vergangenen zehn Jahren habe sich sehr viel verändert in ihrem Job, sagt Carolyn Cole. "Früher bot der Journalistenstatus in Konfliktgebieten dir einen gewissen Schutz", erklärt die Fotografin der Los Angeles Times. "Heute macht er dich zum Angriffsziel." Cole ist Pulitzerpreisträgerin und eine der meistrespektierten Kriegsfotografinnen der Gegenwart. Sie strahlt eine beherrschte Robustheit aus, die unabdingbar ist in einem Beruf, der sie nach Israel und Liberia, in den Kosovo und den Irak geführt hat. Es sei wichtig, den ...