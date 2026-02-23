Nach zehn Jahren neigt sich die Intendanz von Wilfried Schulz am Düsseldorfer Schauspielhaus dem Ende entgegen. Der Intendant ist meistens gut gelaunt, und er hat Gründe dafür: Sein Haus steht solide da, wurde vor ein paar Jahren wunderschön renoviert, die Besucherzahlen sind kontinuierlich gestiegen, auch die Magnolien vor den Foyerfenstern, die vor Schulz' Antritt bei einem schlimmen Sturm geköpft wurden wie wehrlose Tulpen, blühen im Frühjahr herrlich wie eh und je. Jetzt klopft der Nachfolger, ein umgänglicher Schweizer namens Andreas Karlaganis, an die Pforte, und auch wenn er das Personal stark verändern wird, muss man sagen: Dieses Ensemble kann sich sehen lassen. Und das ist schon die halbe Miete (nicht die ganze) für eine Großproduktion wie Tolstois „Krieg und Frieden“.