Ab Juni werden in Nürnberg die beliebten Privatgärten aus pflegeleichtem Schotter und Kies verboten. Zu Recht.

Im Garten entscheidet sich der Klimawandel, und deutsche Autofahrer sollen Putin in die Knie zwingen. Der Aufruf zu Individual-Heroik ist laut - und seltsam.

Von Gerhard Matzig

Australien schickt sechs M777-Haubitzen in die Ukraine, um die Abwehrschlacht gegen das kriegerische Russland zu unterstützen. Aus den USA kommen Hubschrauber, aus Frankreich schwere Artilleriegeschütze, aus der Slowakei ein Luftabwehrsystem und aus Tschechien Kampf- und Schützenpanzer. Sogar Deutschland wird auf Druck Anton Hofreiters nun doch noch schweres Gerät zur Verfügung stellen. Was direkt zum ADAC führt, für den sich der Krieg nicht nur im Donbass entscheidet, sondern beim Bäcker um die Ecke oder an der nächsten Bushaltestelle. (Vom Vorgarten und der Felsenbirne als Utopiegewächs wird auch gleich noch die Rede sein.)