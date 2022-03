Gastbeitrag von Oxana Matiychuk

"Was macht der Krieg mit uns?", diese Frage wurde mir von einem jungen deutschen Mann gestellt, der an einem unserer deutsch-ukrainischen Austauschprojekte teilnahm. Sie geht mir nicht aus dem Kopf, obwohl es vielleicht noch zu früh ist, die Antworten danach zu suchen. Dieser Krieg wird uns verändern. Uns alle, die sich daran irgendwie beteiligt fühlen. Das sind nicht zwingend alle, ich höre eine ältere Frau zu ihrer Gesprächspartnerin im Bus gelassen sagen, Putin will doch nur Kiew, sie selber kann ruhig schlafen. Ich beneide sie, denn ich kann das in meinem Bett in einem sicheren Ort nicht mehr.