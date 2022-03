An polnisch-ukrainischen Grenzübergängen wie Medyka/Schehyni stauen sich die Autos - von Ukrainern auf der Flucht, aber auch von polnischen Bürgern, die helfen wollen.

Witold Szabłowski wurde mit einem Buch über die Köche von Diktatoren berühmt. Jetzt kümmert er sich in Polen zusammen mit Hunderttausenden um Flüchtende aus der Ukraine. Über das, was er sieht. Und über Wladimir Putins Angst.

Gastbeitrag von Witold Szabłowski

Sashko, 38 Jahre alt, ist einer der sympathischsten Menschen, die ich kenne. Er arbeitet in einer Werbeagentur, hat zwei Kinderbücher geschrieben, und so lernten wir uns auf einem Literaturfestival in Kiew kennen. Er kleidet sich gerne farbenfroh, lächelt immer und hat eine Zahnspange, die seinen Charme nur noch verstärkt.