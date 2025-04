Von David Steinitz

George Lucas schnippelt gern herum. Zum Beispiel in seinen Haaren. Legendär die Anekdote, dass er während der Arbeit am Drehbuch zu „Krieg der Sterne“ immer eine Schere neben der Schreibmaschine gehabt haben soll. Wenn er nicht weiterwusste, soll er damit an seiner Hippie-Frisur herumgeschnitten haben.