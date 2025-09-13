Zum Hauptinhalt springen

Metal-Band „Kreator“Götter der Gewalt

Lesezeit: 5 Min.

Mille Petrozza von der Band „Kreator“, Sänger, Gitarrist, überzeugter Veganer und nun auch Buchautor.
Mille Petrozza von der Band „Kreator“, Sänger, Gitarrist, überzeugter Veganer und nun auch Buchautor. (Foto: Robert Eikelpoth/Ullstein/Check your Head)

„Kreator“-Frontmann Mille Petrozza hat eine Autobiografie geschrieben. Sie erklärt, wie ein paar Teenager aus Altenessen mit Thrash Metal die Welt erst verstörten – und dann eroberten.

Von Nicolas Freund

Mille Petrozza weiß noch genau, wann er sein erstes Buch gelesen hat. 1983 war das. An einem Wochenende in der Jugendarrestanstalt Essen-Werden, wo er wegen einer Prügelei unter Jugendlichen gelandet war. Bis dahin hatte er nur Comics verschlungen. „Ich hatte auch versucht, diverse Horrorromane zu lesen, weil ich die Cover total geil fand“, erzählt der Frontmann der Metal-Band Kreator im Videocall. „Ich kam aber irgendwie nicht rein.“





