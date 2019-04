12. April 2019, 18:54 Uhr Kreativer Geist Weit mehr als Diri Dari

Der Regisseur, Musiker und Autor Hanns Christian Müller feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag

Von Franz Kotteder

Man muss ja den eigenen Job nicht kleinreden, aber allzu oft kommt es nicht vor, dass man ein Interview schwitzend und erschöpft verlässt. Und zwar nicht, weil man dabei viel hätte tun müssen. Sondern weil das Gegenüber so dermaßen viel Elan und Einsatz ausstrahlt, dass allein das Zuschauen und Zuhören schon anstrengend ist, weil man dem Gesagten ja folgen muss. Hanns Christian Müller ist so ein Fall. Wenn man mit ihm spricht, sprüht er nur so vor Ideen, unterstreicht seine Gedanken mit großen Gesten, fuchtelt mit den Händen herum, lacht, flüstert, wird dann wieder laut oder imitiert andere. Anders gesagt: Der Mann ist eigentlich selbst ein theatralisches Erlebnis und ein kreatives Brausebonbon.

Berühmt geworden ist er als anderer Teil des Autorenduos Polt / Müller. Mit seinem fast sieben Jahre älteren Spezl Gerhard Polt setzte er sich in Wirtshäuser und Kneipen, dort hörten sie den Leuten zu und schrieben mit, was sie so sagten. Und dann machten sie kleine Sketche daraus. Man kann sich gut vorstellen, dass Müller da die treibende Kraft war, während Gerhard Polt vermutlich auch damals schon ein gesundes Phlegma ausstrahlte und als Hobby "Wohnen" angab. Insofern hatten sich die Gegensätze gefunden, und dann kam ja auch noch Gisela Schneeberger als kongeniale weibliche Ergänzung hinzu, ohne die viele Sketche der beiden gar nicht mehr vorstellbar sind. Die Schneeberger und der Müller wurden dann später im richtigen Leben ein Ehepaar mit einem gemeinsamen Sohn. Nach 18 Jahren Ehe trennte sich das Paar jedoch und ließ sich Ende der Neunzigerjahre scheiden, was zwangsläufig auch einen Schatten auf die Arbeitsbeziehung der drei warf.

Die gut 20 Jahre davor waren sehr ausgefüllt, und auch später folgte ja noch einiges. Seit der Komödie "Kehraus"1979 an den Kammerspielen, die 1983 dann auch der erste und erfolgreichste Kinofilm der drei wurde, und der legendären Fernsehserie "Fast wie im richtigen Leben", die seit 1979 vom Bayerischen Fernsehen produziert wurde, konnte das Trio einen Erfolg nach dem anderen feiern.

Es folgte die Zusammenarbeit mit der Biermösl Blosn, mit Dieter Hildebrandt und dem SZ-Reporter Herbert Riehl-Heyse an den Kammerspielen bei Revuen über München, Bayern und die CSU, die ständig ausverkauft waren, von "München leuchtet" über "Diri Dari" bis zu "Tschurangrati". Hanns Christian Müller führte Regie, schrieb die Texte mit und komponierte - ein Allround-Talent. Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) soll ihn angesichts dieser Erfolge ermutigt haben, 1998 als Nachfolger von Ruth Drexel die Intendanz des Münchner Volkstheaters zu übernehmen. Sie dauerte nur ein Jahr lang, dieser besondere Job des Theaterleiters lag ihm offenkundig weniger. Die Arbeit ist ihm seither nicht ausgegangen. Müller macht weiter Musik und produziert sie (unter anderem öfter mal mit den Toten Hosen), führt Regie und schreibt. "Sonne für alle", sein Erinnerungsbuch, ist gerade erschienen (PPV Medien, 224 Seiten, 19,90 Euro)

Und was macht so ein viel beschäftigter Mensch wie Hanns Christian Müller, so kurz vor seinem 70. Geburtstag? "Heute lebt er in Breitbrunn am Ammersee", heißt es im Buch über ihn und - nach einer ausführlichen Aufzählung seiner vielen Tätigkeiten - "genießt das Leben." Bei diesem personifizierten Ideenfeuerwerk mag man gar nicht glauben, dass er einfach so vor sich hin genießt. Aber falls doch: Gegönnt sei es ihm!