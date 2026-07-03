Zum Hauptinhalt springen

DebatteNur ein Tag Ruhe, bitte

Lesezeit: 5 Min.

Schlaflose Nacht bei Migräne, Schnupfen, Rücken- oder Menstruationsschmerz – und dann ein Krankheitstag, den man künftig anstatt im Bett in einer Arztpraxis verbringen soll?
Schlaflose Nacht bei Migräne, Schnupfen, Rücken- oder Menstruationsschmerz – und dann ein Krankheitstag, den man künftig anstatt im Bett in einer Arztpraxis verbringen soll? IMAGO/Gemini

Attestpflicht ab dem ersten Tag? Wie sich diese Wunschreform der CDU in der Realität einer Migränepatientin anfühlt.

Essay von Susan Vahabzadeh

SZ bei Google bevorzugen

Wenn die Internetverbindung stottert, behandeln wir das als Fall von höherer Gewalt. Für das Versagen menschlicher Hirne aufgrund eines Migräneanfalls gilt das seit Donnerstag nicht mehr. Da hat die Koalition im Rahmen ihres Reformpakets eine Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag verkündet, statt wie bislang am vierten Tag, bei gleichzeitiger Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Die symbolische Botschaft, die bei vielen Menschen ankam, war klar: All jene, die sich bisher mal einen Tag krankgemeldet haben, sollen sich fortan bitte einfach zusammenreißen.

Zur SZ-Startseite

Swift gegen Trump
:Der Kampf um den 4. Juli

So wie es aussieht, hat sich Taylor Swift das Wochenende des 250. Jubiläums der USA für ihre Hochzeit ausgesucht. Das bedeutet mehr als Feuerwerk. Fordert sie Donald Trump zum Duell heraus?

SZ PlusVon Kathleen Hildebrand

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite