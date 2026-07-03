Wenn die Internetverbindung stottert, behandeln wir das als Fall von höherer Gewalt. Für das Versagen menschlicher Hirne aufgrund eines Migräneanfalls gilt das seit Donnerstag nicht mehr. Da hat die Koalition im Rahmen ihres Reformpakets eine Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag verkündet, statt wie bislang am vierten Tag, bei gleichzeitiger Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Die symbolische Botschaft, die bei vielen Menschen ankam, war klar: All jene, die sich bisher mal einen Tag krankgemeldet haben, sollen sich fortan bitte einfach zusammenreißen.