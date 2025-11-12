Die legendäre Elektroband „Kraftwerk“ ist wieder auf Tour. Ein nostalgischer Auftritt in Nürnberg weckt Erinnerungen an eine Zeit, in der Zukunft und Technologie noch Versprechungen waren. Und keine Bedrohungen.

Die Zukunft ist inzwischen auch schon eine Weile her. An diesem Abend des Auftakts der Kraftwerk-Tour durch Deutschland in der Nürnberger Meistersingerhalle ziemlich genau 51 Jahre. Da erschien das Herzstück dieses Abends, das Album „Autobahn“ mit dem gleichnamigen Song, der nun die Holzpaneele des Midcentury-Modern-Baus zum Schnarren bringt – mit seinen koboldhaften Basslinien, die über dem schnurrenden Silbertakt pulsieren.