Die Band Kool & The Gang hat ihren Mitbegründer Dennis "Dee Tee" Thomas verloren: Der 70-Jährige sei am Samstag in New Jersey friedlich im Schlaf gestorben, teilte die Band auf ihrer Facebook-Seite mit. Sein letzter Auftritt mit der Band war vor wenigen Wochen am 4. Juli in Los Angeles.

Dennis Thomas war bei Kool & The Gang Saxofonist, Percussionist und Flötist. Die Band spielte eine Mischung aus Jazz, Soul und Funk und wurden mit Songs wie "Jungle Boogie", "Get down on it", "Ladies' Night" und natürlich "Celebrations", ihrem einzigen Nummer-eins-Hit, weltberühmt. Ihre Musik diente als Soundtrack in zahlreichen Filmen wie "Pulp Fiction", "Saturday Night Fever" oder "Rocky".

Thomas wurde am 9. Februar 1951 geboren und gründete bereits 1964 gemeinsam mit sechs Jugendfreunden die Band, aus der Kool & The Gang fünf Jahre später hervorgingen. Die Gruppe begann mit Jazz und entwickelte sich in den Siebzigerjahren zu einer der erfolgreichsten Funk-, Soul- und Disco-Formationen der Welt. Seit dem Debüt "Kool and the Gang" aus dem Jahr 1970 hatte die Band 23 Studioalben veröffentlicht, sie gewann zwei Grammys und sieben American Music Awards und landete zahlreiche Top-Ten-Hits. 2015 wurden die Musiker mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt.

Thomas galt in der Band, wie es auf der Website heißt, als "cool cat" und bei Auftritten als Zeremonienmeister: Bekannt für seinen Lässigkeit und seinen hippen Kleidungsstil kümmerte er sich auch um die Outfits der übrigen Bandmitglieder. Legendär ist sein Prolog zum Hit "Who's Gonna Take the Weight".

Bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli trat Thomas mit Kool & The Gang zum letzten Mal auf, im Hollywood Bowl in Los Angeles - mit "Celebrations" als Abschluss-Song nach dem Feuerwerk. Er lebte zuletzt in Montclair, New Jersey, und hinterlässt seine Frau Phynjuar Saunders Thomas, seine Tochter Tuesday Rankin und seine Söhne David Thomas und Devin Thomas.