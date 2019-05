21. Mai 2019, 18:53 Uhr Konzertvorschau Wärme verpflichtet

Pläne des Münchener Kammerorchester

Von Egbert Tholl

Auch wenn man nicht jeden Gedankengang, den Clemens Schuldt, Chefdirigent des Münchener Kammerorchesters, bezüglich der neuen Saison entwickelt, zwingend nachvollziehen muss: Das Programm des MKO in der kommenden Saison hat wieder einmal jene spannende Dramaturgie, die sich manch anderes Orchester mit einem viel größeren Apparat und Etat zum Vorbild nehmen sollte. Das Saison-Motto heißt "Wärme", Schuldt kann darunter jede einzelne Note subsumieren. Und: Klimawandel, Mangel an Wärme in der Gesellschaft, das hat auch außermusikalische Relevanz.

Nun trifft ein Auftragswerk von Johannes Maria Staud auf Schuberts Siebte, Beethoven auf Verdi und Jón Leifs, Ligeti zusammen mit Beat Furrer auf Schreker, Helmut Lachenmann in persona auf den herrlich verrückten Georg Nigl, Musik von Dallapiccola auf die von Fausto Romitelli. Könnte man noch länger so fortsetzen, keine der Gegenüberstellungen unterliegt dem Zufall, alles ist als Programm durchkomponiert. Praktisch kein Abo-Konzert ohne Ur- oder Erstaufführung; zum Saisonende im Juni 2020 spielt Patricia Kopatchinskaja das Violinkonzert, das Márton Illés für sie komponierte, zum zweiten Mal überhaupt.

Vier der Konzerte werden von einer Gesprächsreihe der SZ eingeleitet, bei der Experten und Redakteure über Wärme, Kälte, Politik und Gesellschaft diskutieren. Die Komponistenporträts in der Pinakothek durchbrechen die 50er-Marke, Nummer 51 wird im Juni 2020 Terry Riley sein. Aids-Konzert, Club-Konzerte, Kammerkonzerte im Schwere Reiter, Schauburg, Sicherheitskonferenz, zwei Opern an der Bayerischen Staatsoper - das MKO ist extrem gut vernetzt in der Stadt, es ist unabkömmlich. Da verwundert es, dass es immer noch keinen vernünftigen Probensaal hat, dass ein solcher bei den Planungen von Gasteig-Sanierung und Ausweichquartier nicht höchste Priorität hat. Ein Unsinn!