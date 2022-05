Transparenz statt Trutzburg: So könnte der Gasteig 2030 nach der Sanierung durch das Architekturbüro Henn aussehen.

Von Laura Weißmüller

Der Traum vom schicken neuen Münchner Konzerthaus ist in die Ferne gerückt, seit Ministerpräsident Markus Söder die Planungen erst mal gestoppt hat. Es bleibt die zunächst als Provisorium gedachte Isarphilharmonie. Es bleibt aber auch der gute alte Gasteig, dieses bisweilen ungeliebte Riesengebirge mitten im Zentrum, mit dem größten Konzertsaal der Stadt, das so viel mehr ist als ein Konzerthaus. Hier waren die Münchner Volkshochschule und die Stadtbibliothek untergebracht, aber noch einiges mehr. Fast all die Nutzer sind ausgezogen, gerade steht das größte Kulturzentrum Europas nahezu leer, jetzt wird saniert.