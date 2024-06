Save the date: 2036

Von Egbert Tholl

Vermutlich ist es nicht häufig der Fall, dass die bayerische Ministerratssitzung zwischen Hochwasserschäden und Windkraft-Diskussionen noch Zeit für die Kultur hat. Mithin kann man an der Entscheidung, die der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, 57, im Anschluss an jene Sitzung verkündete, einen ganz besonderen Willen der Freistaatsspitze ablesen. Die Entscheidung: „Das Konzerthaus kommt.“ Aber anders als geplant, deutlich abgespeckt. Und: im Jahre des Herrn 2036, damit kurz vor Markus Söders 70. Geburtstag. Viele andere Münchnerinnen und Münchner, die, anders als Söder, schon lange für das neue Konzerthaus kämpfen, werden also gute Ärzte brauchen, wenn sie die Eröffnung noch mitbekommen wollen.