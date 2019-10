Das Weltmusikfestival "Grenzenlos" in Murnau gehört aus verschiedenen Gründen zu den herausragenden Festivals seiner Art in Bayern. Weil es nach wie vor in Eigeninitiative und -verantwortung des Kulturvereins über die Bühne geht, also auf einem beispielhaften, einem ehrenamtlichen Engagement beruht. Weil der künstlerische Leiter, der Gitarrist Thomas Köthe, es von Anfang an verstanden hat, besondere Musiker für die Auftritte zu gewinnen. Und nicht zuletzt, weil das kleine dreitägige Festival sich stets ein Motto gesucht hat, das die musikalische Globalisierung in einen regionalen Zusammenhang stellt und damit die weltoffene Tradition der Marktgemeinde Murnau - als wichtiger Ort einer Handelsstraße, als Künstlerkolonie wie als Sitz eines der ersten Goethe-Institute - fortsetzt.

Wenn das Motto nun "Freu(n)de" heißt, dann, weil man anlässlich der 20. Ausgabe erstmals eine Art Retrospektive angesetzt hat. So speist sich das Programm aus einigen der Freundschaften, die sich über die Jahre ergeben haben. "Just Friends" bestreiten denn auch den Auftakt, ein Triptychon von Musikern, die "Grenzenlos" seit Langem eng verbunden sind: die beiden Münchner Weltmusiker Peter Michael Hamel am präparierten Klavier und Johnny Hamel an der Percussion; die klassischen Musiker Eva Maria Rusche am Piano und Marco Ambrosini an der Nyckelharpa mit ihrer Bach-Bearbeitung "Through The Keyhole" für ihre 132 Tasten; schließlich das Jazztrio Exotica mit den Schweizer Weggefährten Reto Weber (an Hang und Percussion) und Heiro Känzig am Bass sowie dem amerikanischen Star-Saxofonisten Chico Freeman.

Der zweite Abend gehört zwei großen Stars der Gitarre, den Brüdern Sergio und Odair Assad, die mit ihrer brasilianischen Färbung des Repertoires wie mit der unerreichten Verschmelzung ihrer Stimmen unzählige Gitarristen stark beeinflusst haben. Nach Auftritten mit Paquito d'Rivera und ihrem "Family Project" sind sie nun wie beim ersten Mal "allein zu zweit" wieder in Murnau zu erleben - vier Auftritte von ihnen hat wohl kaum ein anderes Festival vorzuweisen.

Ins große Finale geht es mit der Pianistin und Komponistin Carla Bley, dem großen Chamäleon der Jazz-Avantgarde. Immer hat sie ihre Musik auch als politisches Statement verstanden, bis hin zum aktuellen, auf Donald Trump gemünzten Stück "Beautiful Telephones". Natürlich kommt sie im bewährten Trio mit ihrem Mann Steve Swallow am Bass und Andy Sheppard am Saxofon.

Grenzenlos Weltmusikfestival, Fr. bis So., 11. bis 13. Oktober, Murnau, Kultur- und Tagungszentrum, Ödon-von-Horvath-Platz 1