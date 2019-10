Angefangen hat alles vor neun Jahren mit der Trauer der Hobby- Gitarristin Bärbel Schoen über den Tod ihrer Eltern. Sie suchte Trost in der Musik, nahm an einer der Gruppenreisen des Gitarristen Ahmed El-Salamouny nach Brasilien teil, fand dort neue Lebensfreude und hatte nach der Rückkehr eine Idee, wie sie die auch ins heimatliche 9000-Einwohner-Städtchen Wertingen transportieren könnte: mit einem Gitarrenfestival. Sie gründete einen Förderverein, begeisterte Bürgermeister Willi Lehmann für die Sache - die Stadt wurde der Veranstalter. Künstlerischer Leiter wurde Johannes Tonio Kreusch, der schon in Hersbruck vorexerziert hatte, wie man ein inzwischen international renommiertes Gitarrenfestival etablieren kann: mit exzellenten, nicht überall zu sehenden Künstlern, die die ganze Palette des Gitarrenspiels abdecken und nicht nur bei Konzerten, sondern auch in Workshops den direkten Kontakt zum Publikum suchen.

Mit dieser Philosophie geht es auch in die achte Ausgabe des Festivals. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Jugendarbeit. So wird der Auftakt zum "schulübergreifenden Aktionstag" unter dem Titel "Wertingen entdeckt ganz neue Saiten". Vom Kulturfonds Bayern gefördert, kommen mehr als 1000 Schüler in den Genuss von drei Gesprächskonzerten und verschiedenen Workshops. Der Samstag ist dann großer Konzerttag mit der dreiteiligen "Guitar Night" in der Aula des Gymnasiums. Den Anfang macht der österreichische Komponist, Gitarrist und Autor Michael Langer, Professor für Gitarre an der Anton-Bruckner-Universität in Linz und am Konservatorium in Wien. Als einer der Vielseitigsten unter den Top-Gitarristen kommt er von der Klassik, wurde aber vom amerikanischen Magazin Guitar Player schon vor Jahren zum "besten Acoustic Fingerstyle Gitarrist" gekürt. Der Finne Petteri Sariola wiederum ist einer der ganz Jungen der Szene. Seine mitreißenden Live-Auftritte leben von einem von ihm selbst "Slam" genannten Stil: explosiv und fast orchestral verblüfft Sariola mit vielen Effekten und perkussiven Elementen sowie nicht zuletzt mit seiner großartigen Stimme. Schließlich tritt auch noch Johannes Tonio Kreusch selbst an. Er spielt Eigenkompositionen aus seinem gerade erschienen Album "Siddhartha", die den Ton der klassischen Gitarrenmusik virtuos mit Improvisation und modernem Songwriting verbinden.

Der Sonntag steht unter dem Motto "Rising Stars". Kreusch präsentiert die junge chinesische Gitarristin Liying Zhu, die ihm schon vor vier Jahren bei einem seiner Meisterkurse an der Musikhochschule in Wuppertal aufgefallen war. Im vergangenen Jahr hörte er sie als Jury-Vorsitzender des Andrés Segovia Wettbewerbs in Mohnheim wieder spielen und war so begeistert, dass er sie für Wertingen engagierte. Sie wird ein klassisches Gitarrenrecital unter anderem mit der berühmten Chaconne von Johann Sebastian Bach zu Gehör bringen.

8. Internationales Gitarrenfestival Wertingen, Fr. bis So., 4. bis 6. Okt., gitarrenfestivalwertingen.de