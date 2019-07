26. Juli 2019, 18:47 Uhr Konzerte Mehr als die Carmina

In Dießen am Ammersee verbrachte der Komponist Carl Orff viele Jahre seines Lebens.

Das Carl-Orff-Fest am Ammersee zeigt viele Facetten des Komponisten

Von Sabine Reithmaier, Andechs

"Exsultate" lautet das Motto des diesjährigen Carl-Orff-Fests. Die Aufforderung ist nachvollziehbar, jedenfalls wenn man an den Veranstalter denkt. Denn der hat allen Grund zu jubeln, weil es ihm im Vorjahr glückte, sein Festival erfolgreich als Neuauflage der 2015 arg abrupt beendeten Andechser Orff-Festspiele zu etablieren. Damals hatten die Andechser Benediktiner, Träger des Festivals, dessen Ende verkündet aufgrund "schwerwiegender und nicht mehr zu überbrückender Differenzen" mit der Orff-Stiftung, der Nachlassverwalterin und wichtigsten Sponsorin des Festivals. Diese Funktion ist der Stiftung auch in der Neuauflage geblieben: Sie ist die wichtigste Geldgeberin, doch dafür spricht sie in Person des Stiftungsvorsitzenden Wilfried Hiller auch bei der Programmgestaltung maßgeblich mit.

2600 Besucher seien im Vorjahr zu den Konzerten nach Andechs und an den Ammersee gekommen, berichtet Veranstalter Florian Zwipf-Zaharia. Vielleicht werden es heuer noch mehr. Weil der Motettentitel "Exultate, Jubilate" natürlich auch auf den Komponisten hinweist, der neben Carl Orff präsentiert wird: Wolfgang Amadeus Mozart.

Die Grundidee für das zweiwöchige Festival war es, Carl Orff in seiner ganzen Bandbreite darzustellen und zu zeigen, was ihn beeinflusst und geprägt hat. Mozart eben auch. Aber den habe er geliebt, habe viele seiner Motive in den eigenen Werken versteckt, sagt Hiller. Der Komponist und Orff-Schüler war 1980 als Redakteur des Bayerischen Rundfunks zuständig für eine Sendereihe mit dem Titel "Komponisten machen Programm". Als er Orff in die Sendung einlud und ihn vorab nach seinen Vorschlägen fragte, antwortete der damals 85-Jährige: "Wenn man so alt wird wie ich und sein Leben lang Musik gehört hat, bleibt am Schluss nur noch einer übrig ... Mozart!"

Manchmal ist in den Konzerten freilich mehr Mozart als Orff zu hören. Kit Armstrong etwa spielt vier Klaviersonaten Mozarts und nur ungefähr 2,5 Minuten Orffs "Gassenhauer" aus dem Schulwerk. Deutlich ausgewogener ist das Verhältnis in "Gisei & Mozart Klavier 20". Orff komponierte seine erste 50-minütige Oper "Gisei - Das Opfer" als knapp 18-Jähriger im Jahr 1913, nachdem er sein Studium an der Münchner Akademie der Tonkunst aufgenommen hatte. Bekanntlich begeisterte ihn der Unterricht dort wenig; lieber bearbeitete und vertonte er das japanische Drama "Terakoya - Die Dorfschule", das um Vasallentreue und Kindsmord kreist. Das Trauerspiel, in dem sich Orff musikalisch noch von Debussy beeinflusst zeigt, verwarf er allerdings später als "jugendlichen Schiffbruch".

Fast 100 Jahre später erlebte das Stück 2010 in Darmstadt eine erfolgreiche Uraufführung. Jetzt folgt im Kloster Andechs die bayerische Premiere mit den Münchner Symphonikern unter dem Dirigat von Hansjörg Albrecht, der Münchner Bach-Chor singt. Regie führt Zwipf-Zaharia selbst. Eigentlich hätte der sich als musikalisches Gegenüber Mozarts "Requiem" gewünscht. Die Pianistin Margarita Oganesjan spielt aber das Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll (KV 466), für sie "das abgründigste und dramatischste" und für Hiller deshalb so passend, weil d-Moll bei Orff auch immer wieder durchdringe.

Auf die Carmina Burana wird übrigens nicht verzichtet. Gleich zum Auftakt des Festes (27. Juli) bringen sie sechs bayerische Schulchöre auf die Bühne. Florian Zwipf-Zaharia wirkt immer noch verblüfft, wenn er davon erzählt, dass sich die meisten Kartenbesteller nur für Orffs Paradewerk interessieren. "Das ist schon extrem, wie viele Orff als Ein-Werk-Komponisten wahrnehmen."

Dabei bietet das Festival am Ammersee genügend Möglichkeiten, Carl Orff auch anders kennenzulernen. Die Sopranistin Lydia Teuscher gestaltet mit dem Bariton Thomas E. Bauer einen Liederabend, Quadro Nuevo lädt zu "Volkslied reloaded". Daneben gibt es einen "Tag der Kirchen", an dem sich mehrere Pfarrgemeinden rund um den Ammersee mit ihren eigenen Chören beteiligen. Oder das Finale des Carl-Orff-Kompositionswettbewerbs mit zehn Uraufführungen. Das alles findet an wechselnden Schauplätzen statt, im Florian-Stadl oder im Andechser Bibliothekssaal genauso wie im Blauen Haus in Dießen oder im Hotel Kaiserin Elisabeth in Feldafing. Und wer möchte, kann sich bei einer Führung auch in Orffs Domizil, dem Ziegelstadel in Dießen, umsehen.

Carl-Orff-Fest; Andechs und Ammerseegebiet, Samstag, 27. Juli, bis Sonntag, 11. August, Infos und Programm unter www.carl.orff-fest.de