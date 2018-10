25. Oktober 2018, 18:47 Uhr Konzert Vereint im süßen Weltschmerz

Die Band "Vienna Rest In Peace" feiert das Morbide. Dazu liest Fritz Ostermayer Texte über die traurigsten Instrumente der Welt

Von Jürgen Moises

"Der Tod, das muss ein Wiener sein", hat Georg Kreisler gesungen. Und schaut man sich noch andere Lieder, Gedichte, Bücher oder Reiseführer über die österreichische Hauptstadt an, dann hat man das Gefühl, dass das Morbide dort in allen Ritzen, allen Gassen lauert und es in Wien vor schönen Leichen nur so wimmelt. Die österreichische Band Vienna Rest In Peace setzt dem noch einen drauf und trägt in ihrem Namen und mit ihrem gleichnamigen Debütalbum gleich die gesamte "Zombiestadt" zu Grabe. Und passenderweise ist ihr selbsternannter Trauermarsch im vergangenen Jahr an Allerheiligen erschienen. Nun stellen die Österreicher diesen kurz vor Allerheiligen live in München in der Milla vor. Begleitet werden sie dabei vom FM4-Moderator, Journalisten, DJ, Musiker und Intendanten der Wiener "Schule für Dichtung" Fritz Ostermayer, der Texte über die traurigsten Instrumente der Welt liest.

Also noch mehr Traurigkeit, mehr Morbidität, mehr Weltschmerz, aber das in dem Bewusstsein, dass das Bild von Wien als ewig-trister Metropole natürlich ein Klischee ist. "Klar spielen wir mit den Wien-Klischees", sagt Fritz Ostermayer, "aber eher in dem Sinn, dass wir sie und uns dabei auf die Schaufel nehmen. Anders als selbstironisch kann man diesen Klischees ja nicht begegnen." Mit Trauer und Tod kennt sich der Österreicher jedenfalls gut aus. Unter dem Titel "Dead & Gone #1 & #2" hat Ostermayer bereits vor einigen Jahren für das Münchner Trikont-Label Trauermärsche und Totenlieder kompiliert. Und auch in seiner FM4-Sendung "Im Sumpf" fischt er musikalisch gerne mal im Traurigen, Dunklen und Trüben.

Dass es "traurige Instrumente" als solche gar nicht gibt, schränkt er als Experte auch gleich ein. Stattdessen gäbe es solche, die abhängig vom Liedgut und der Spielart "in uns eher Wehmut, Melancholie oder auch Sentimentalität" erzeugen. Bei ihm persönlich, das schon mal als erste Einstimmung, könne das etwa bei einer Balalaika, einem Cello, einer Hawaiigitarre oder Oboe passieren. "Da überkommt mich zumeist schon ein süßer Weltschmerz." Darüber hinaus wird es, so Ostermayer, in den Texten nicht nur um traurige Instrumente, sondern auch um "Todesfürze (Finale Flati)" und die "Musik in Sterbekliniken" gehen. Der thematische und musikalische Radius wird also deutlich über Wien hinaus erweitert.

Das gilt ähnlich auch für die Musik der Band Vienna Rest In Peace, die unter anderen aus Marilies Jagsch, Gregor Tischberger und Ralph Wakolbinger besteht. Und damit aus Musikern, die davor bei Aber das Leben lebt und Kreisky ihren Grant und Weltverdruss illuster pflegten. Zwar dreht sich in den "hochwienerisch", also dialektfrei eingesungenen Texten in der Tat viel um Wien als "sterbenswerte Stadt", auf deren Grab still der Mond tropft.

Aber die seelische "Atemnot", die hier verhandelt wird, die könnte einen auch an anderen Orten treffen. Und sie wird in eindringlichen, expressionistischen Bildern ausgedrückt, als hätten Georg Trakl oder Georg Heym die Feder geführt. "Ich heb nachts die Axt, und ich schlachte das Pflaster der Gassen ab", heißt es etwa in "Alles vorbei" zu beschwingten Schrammelakkorden. Und im schlagerhaften "Leichtmatrosenlied" werden wenig bekannte Krankheitsbilder wie die "Stimmungsgicht" oder "Hoffnungsarthrose" angeführt.

Wirklich genannt wird als Dichter Peter Handke, und zwar im gleichnamigen, sich dunkel im Postpunk-Stil dahinschleppenden Lied. Darin findet sich mit "Ich kann nicht ohne diese Not ... aus ihr tropft die Poesie" die eigene Poetologie ausformuliert. Gleichzeitig wird das Ganze vom lyrischen Ich aber auch als "Freizeitpoesie" verortet, angesichts derer "Peter Handke lacht und spricht: 'Ich hab den Glamour, und du nicht!'"

Was stimmen mag. Aber auch wenn es die österreichischen Musiker sonst gerne seelisch und musikalisch in die Tiefen zieht: Ganz so tief müssen Vienna Rest In Peace, denen mit ihrem Debüt ein schaurig-schöner Abgesang auf das seit Jahrhunderten dahinsiechende Wien gelungen ist, in ihrer Selbsteinschätzung trotzdem nicht stapeln.

Fritz Ostermayer & Vienna Rest In Peace; Lesung und Konzert, Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr, Milla, Holzstraße 28