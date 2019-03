26. März 2019, 18:28 Uhr Konzert Tanzbares Pop-Quiz

Die "Woog Riots" aus Darmstadt im Kafe Marat

Von Dirk Wagner

Als selbsternannte Pop-Nerds hatten die Darmstädter Woog Riots schon immer ein besonderes Vergnügen daran, Pop-Zitate in ihren eigenen Songs zu verstecken. Auf ihrem neuen Album "Cut-Up And Paste", das auf dem Label "From Lo-Fi To Disco!" erschienen ist, bilden diese Zitate geradezu die Basis eines jeden Songs. Quasi als Cut-Ups, beliebige Ausschnitte also, die nach einem Zufallsprinzip wieder zusammengefügt werden, so wie sie einst auch Brion Gysin und William S. Burroughs für die Literatur entwickelten.

Die Empfehlung der Woog Riots, mal wieder Karl Marx zu lesen, wird da zum Beispiel mit jenem prägnanten Bo-Diddley-Rhythmus unterlegt, der von Buddy Hollys "Not Fade Away" bis zum "Magic Bus" der The Who einst die Rockmusik prägte. Ein Song über die Arbeiterinnen im Bienenvolk erinnert an Kraftwerks "Roboter". Oder die im Musical "Cabaret" behauptete Textzeile "money makes the world go around" fließt in einen Song über Geldmacher ein. Damit eignet sich das neue Album einmal mehr als spannendes Pop-Quiz. Weil dieses aber trotz exotischer Instrumentierung aus dem Elektro-Lo-Fi-Bereich extrem tanzbar ausfällt, folgt auch das sechste Album von Silvana Battisti und Marc Herbert der Idee, politische Statements als Hooklines über das Tanzbein zu vermitteln.

"Wir möchten uns klar positionieren", sagt Battisti, die sich mittlerweile auch als Betriebsrätin von einem zunehmenden Rechtsruck konfrontiert sieht. Umso mehr freut sie sich im Song "No Borders" über die Beobachtung des deutschen Astronauten Andreas Gerst, dass vom Weltall aus keine Staatsgrenzen auf der Erde erkennbar seien.

Woog Riots, Mi., 27. März, 21 Uhr, Kafe Marat, Thalkirchnerstraße 102