28. Januar 2019, 18:47 Uhr Konzert Naturbursche

Klaviere können nicht fliegen, auch wenn sie Flügel heißen, aber schon gar nicht in ihrer aufrechten Variante. Also karrte der Münchner Pianist und Komponist Florian Christl für die Video-Aufnahmen für das Stück "Fly" sein Instrument in seinem VW-Bus in die österreichischen Alpen und schob es auf eine Wiese. Inmitten der Natur sieht man ihn dann seine Eigenkomposition spielen, mit der sich der Nicht-Akademiker in eine Reihe von Komponisten der Neuen Klassik wie Ludovico Einaudi oder Yann Tiersen stellt, vielleicht auch in die der hippen Klavierkünstler wie Lambert oder Nils Frahm (wären da nicht unterstützende Streicherklänge). Diese romantische, simple Melodie, verbunden mit Naturbildern ebnete Christl den Weg übers Internet zu den Online-Charts zuerst in Frankreich und bald auch zum seinem Debüt-Album "Inspiration", das im März 2018 bei Sony Classical erschien und es an die Spitze der iTunes-Klassik-Charts schaffte. Ins neue Heppel & Ettlich bringt der 29-Jährige nicht wie im November in Schloss Nymphenburg sein Kammerorchester mit, und auch beim Klavier kann er auf das vorhandene zurückgreifen.

Florian Christl, Dienstag, 29. Jan., 20 Uhr, Heppel & Ettlich, Feilitzschstr. 12