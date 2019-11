Es waren 1555 jüdische Münchnerinnen und Münchner, die zwischen Juni 1942 und Februar 1945 in das Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt worden sind. Nur 188 von ihnen haben das folgende Grauen überlebt, doch die Nationalsozialisten präsentierten Theresienstadt gern perfide als Vorzeigelager. Um der Weltöffentlichkeit menschenwürdige Zustände vorzuspiegeln, verordnete das Nazi-Regime den Gefangenen Musik und Tanz. Und so entstanden unter den unvorstellbarsten Bedingungen eindrückliche Kunstwerke, so die Kammeroper "Der Kaiser von Atlantis" von Viktor Ullmann. Er und sein Komponistenkollege Gideon Klein hatten die musikalische Leitung der sogenannten Freizeitgestaltung in Theresienstadt inne.

Werke beider Komponisten gehören zum Programm des Gedenkkonzerts für die Münchner Opfer von Theresienstadt an diesem Donnerstag. Auch der Überlebende Ernst Grube wird das Wort an die Gäste richten und erklären, was er als "Die Botschaft von Theresienstadt in heutiger Welt" versteht. Grubes Familie erlebte während des NS-Terrorregimes vielerlei Verfolgung und Entrechtung in München, so auch die Vertreibung aus ihrer Wohnung an der Herzog-Max-Straße. Grube ist heute unter anderem Präsident der Lagergemeinschaft Dachau. Veranstaltet wird der Abend von der Initiative Stolpersteine für München e.V. mit Unterstützung des Stadtarchivs der Landeshauptstadt.

Gedenkkonzert für die Münchner Opfer des Konzentrationslagers Theresienstadt, Donnerstag, 28. November, 19 Uhr, Stadtarchiv, Winzererstr. 68