Bayern ist mehr als Bier und Wiesn. Und nur weil man auf Bairisch rappt, heißt das noch lange nicht, dass man deshalb ein "CSU Rapper" ist. Solche grundsätzlichen Dinge muss man heute hoffentlich keinem mehr erklären. Das niederbayerische Hip-Hop-Trio Doppel D sah sich aber noch vor zehn Jahren auf seinem Album "B-aYa-N" dazu gezwungen. Dieses fing mit einer gerappten Bayernkunde an, in der Gräm Grämsn alias Konstantin Gramalla mit viel Selbstironie die Bayern als ein "eigens Volk, des sich am besten selber gfoit" vorstellte. Und in "CSU Rapper" drohte Monaco Fränzn alias Franz Liebl jedem, der ihn wegen seines Dialekts so nennt, eine kräftige Watschn an. Das ist, wie gesagt, zehn Jahre her und der Bayern-Rap dank Doppel D und anderer wie Bbou oder Dicht & Ergreifend inzwischen eine feste Größe. Dicht & Ergreifend haben vor kurzem sogar die Münchner Olympiahalle gefüllt. Dass sie das geschafft haben, hat so einiges mit Doppel D zu tun. Denn zum einen ist DJ Spliff alias Markus Hinkelmann, der Beatbastler von Doppel D, seit Jahren auch der Live-DJ von Dicht & Ergreifend. Zum anderen war "B-aYa-N" als eines der ersten komplett auf Bairisch gerappten Alben für viele ein wichtiges Vorbild. Das alles gilt es nun an diesem Samstag um 20.30 Uhr im Feierwerk (Hansastraße 39) bei "10 Jahre B-aYa-N" zu feiern, und vor allem auch, dass es Doppel D überhaupt wieder gibt. Nach einer siebenjährigen "Kreativpause" und einer über Projekte wie "Bavarian Squad" erfolgten Wiederannäherung. Zum Jubiläum gibt es "B-aYa-N" erstmals auf Vinyl sowie mit "Zehn" eine EP mit vier brandneuen Liedern.