17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Konzert Laienmusiker können sich bewerben

Es ist jedes Jahr wieder ein Erlebnis - für die Musiker ebenso wie für das Publikum: Beim Tag der Laienmusik, der im nächsten Jahr am 21. Juli im Gasteig-Kulturzentrum stattfinden wird, können Münchens Hobbymusikerinnen und -musiker wieder einmal zeigen, wie viel musikalisches Talent und Können in ihnen steckt. Bei rund 40 Auftritten auf vier Bühnen im Gasteig haben Solisten und Gruppen aus den unterschiedlichen Genres die Möglichkeit, sich vor Publikum zu präsentieren. Bewerbungen sind bis 12. April 2019 mit einer Hörprobe an Judith Becker, Am Glockenbach 11, 80469 München, oder an post@judith-becker.de zu senden.