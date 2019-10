Als plötzlich eine Geigenmelodie einsetzt, ist die Bühne noch dunkel. Gespielt wird sie, was viele der Zuschauer gar nicht sehen, von einer weiß gekleideten Frau, die rechts neben den vollbesetzten Sitzreihen in der Muffathalle im Scheinwerferlicht steht. Dann geht auch über der Bühne ein Spot an, und man sieht Tanita Tikaram, die auf der Gitarre und begleitet von vier weiteren Musikern den "Cathedral Song" von ihrem 1988 erschienenen Debütalbum "Ancient Heart" anstimmt. Ein schöner, stimmungsvoller Start für ein schönes Konzert, bei dem es, wie es die britische Singer-Songwriterin bald darauf sagen wird, etwas zu feiern gibt: Ihren 50. Geburtstag und mehr als 30 Jahre auf der Bühne.

"To Drink The Rainbow" heißt die zugehörige Jubiläumstour. Eine gleichnamige Anthologie wird am 25. Oktober in Deutschland erscheinen. Den titelgebenden Song, ein beschwingtes Folkpop-Lied mit Walzer-Touch, spielt Tanita Tikaram dann auch gleich als zweites Stück. Danach folgen etwa mit "Back In Your Arms" oder "He Likes The Sun" zahlreiche Lieder aus den Achtziger- und Neunzigerjahren. Die wiederholte Aussage, sie habe den und den Song geschrieben, als sie noch "richtig, richtig jung" war, wird dabei fast zu einer Art Running Gag. Darunter ist natürlich auch das bittersüße "Twist In My Sobriety". Ihr großer Hit mit seinem rätselhaften Text, der sie 1988 berühmt machte. Den spielt die Britin mit der dunklen Stimme, die auch ein dunkles Hemd und eine dunkle Hose trägt, etwa genau in der Mitte des eineinhalbstündigen Sets. Ein bisschen schneller, eine Spur jazziger, so dass man ihn erst nach ein paar Sekunden erkennt. Für viele sicherlich ein Höhepunkt, aber da gibt es ja auch noch das flotte, folkige "I Don't Wanna Lose At Love" vom Album "The Cappuccino Songs". Oder "Heavy Pressure" von "Can't Go Back", das mit seinen E-Drum-Parts und komplexen Trommelrhythmen ein Achtzigerjahre-Flair hat. Alles wunderbare Songs, bei denen Tanita Tikaram ihren fünf hervorragenden Begleitern an Schlagzeug, Kontrabass, Geige, Knopfakkordeon, Saxofon und Klarinette immer wieder Raum gibt, um mit kleinen Solo-Parts zu glänzen.

Ein paar Coverstücke gibt es auch. Darunter sind mit "Love Isn't A Right" von Molly Drake, "Wild Is The Wind" von Nina Simone (ursprünglich von Johnny Mathis) und "Falling In Love Again" von Marlene Dietrich drei Stücke, die alle mit einem Projekt zu tun haben, bei dem Tanita Tikaram, wie sie erzählt, Lieder von Musikerinnen aus den Dreißigern bis Fünfzigern interpretiert. Eine kleine Entdeckung ist das Stück von Molly Drake, der Mutter von Nick Drake, das erahnen lässt, woher dieser sein Talent hatte. Das berühmte Dietrich-Lied gibt es als Zugabe, gefolgt von "Maintenant" von Rupa & The April Fishes, das, so Tikaram, für gute Stimmung beim Hinausgehen sorgen soll. Und genau das tut es dann auch.