Und da soll keiner sagen, was sich der Bad Tölzer Verein "Klangerlebnis" da anmaße, wenn er seine Kammermusik-Reihe "Quartettissimo" nennt. Seit vergangenem Jahr präsentiert man hier Streichquartette, die sich mit diesem und anderen Superlativen schmücken dürften. Die Reihe der neuen Saison besteht aus dem Prager Zemlinsky Quartet und dem New Yorker Brentano String Quartet. Vervollständigt wird die eminente Streichquartett-Trias durch das Doric String Quartet. Das 1998 gegründete Ensemble ist dank seiner Erfolge bei internationalen Wettbewerben und der Teilnahme an Festivals fest etabliert auf dem Tableau der Streichquartett-Enthusiasten. Gerade im Oberland erinnert man sich an legendäre Auftritte bei anderen Festivals, etwa beim "Ickinger Frühling". Auch dort hat das Londoner Quartett überzeugt mit außergewöhnlichem Klangbewusstsein, technischer Brillanz und einem seltenen Sinn für die Dramaturgie auch sperriger Werke.

Die vier Engländer machen den Auftakt der "Quartettissimo"-Saison mit Klassikern der Quartettliteratur: An diesem Donnerstag, um 19.30 Uhr starten sie im Konzertsaal des Kurhauses mit Joseph Haydns letztem "Russischem Quartett", einem tänzerischen Ohrenöffner. In Mozarts D-Dur-Quartett KV 575 (dem ersten "Preußischen") kann das Doric String Quartet seine ausgewogene Gesanglichkeit unter Beweis stellen und die Fähigkeit, auch musikalisch transparentes Material in jedem Takt interessant zu machen. An Spannung herrscht per se kein Mangel in Schuberts späten Quartetten. Im Tölzer Kurhaus wird das Opus in d-Moll aufgeführt, berühmt unter dem Beinamen "Der Tod und das Mädchen". Ein in jeder Hinsicht herausforderndes Werk kann also in der Interpretation des Doric String Quartets neu kennengelernt werden. Fans dieses Ausnahme-Ensembles mögen sich auf den Weg in die Kurstadt machen.

Doric String Quartet, Donnerstag, 28. Nov., 19.30 Uhr, Kurhaus Bad Tölz