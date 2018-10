24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Konzert Erst Boazn, dann Bühne

Joris Ramon Buchholz, genannt Joris, hat sein neues Album zum Teil in Giesing aufgenommen. Nun stellt der Popsänger aus Nordrhein-Westfalen "Schrei es raus" in der Tonhalle vor

Von Michael Zirnstein

Aus einem "milden Abend" sei eine "wilde Nacht" geworden, sagt Joris. Mit dieser Beschreibung der letzten Stunden vor dem Aufnehmen seiner neuen Platte in einem Giesinger Tonstudio beschreibt er sich selbst recht gut: seine Musik, seine Texte und diesen ewigen Widerstreit in ihm, dem sanften, doch ungestümen Singer-Songwriter aus Nordrhein-Westfalen, der sich mit seinem Radiohit "Herz über Kopf" und seinem Debütalbum "Hoffnungslos hoffnungsvoll" 2015 einen Platz in der Tafelrunde der neuen deutschen Rock-Ritter und -Retter gesichert hat.

Es fällt auf, wie häufig Joris Ramon Buchholz erwähnt, dass auch er feiern kann wie jeder 28-Jährige. Das war auf Mallorca so, wo er eben nicht nur die ganze Finca mit Sound-Equipment vollstellte und sogar eine Rundbühne hineinzimmerte, um einen Monat lang an neuen Stücken "zu schrauben", wie der studierte Tontechniker und Mannheimer Pop-Akademiker es nennt. "Man sollte das nicht missverstehen", sagt er, es seien auch Verwandte dagewesen und viele Freunde, zum BBQ, zum Quatschen und Quatschmachen. "Es ging darum, das Leben zu genießen." Und genau in diesem Geist ist es zu verstehen, dass Joris die Wichtigkeit von Laugenbrezn und diesem für ihn neuen Wundergetränk (Paulaner Spezi) bei der Bekämpfung eines Katers betont, den man bekommt, wenn man mit Willy Löster - seinem neuen Produzenten (auch von Moop Mama), Ortsführer und Freund - nachts in der Boazn Geyerwally landet, nach Zapfenstreich in derselben noch mit dem Wirt bis zum Morgen versumpft und aber am nächsten Mittag schon im Studio zu stehen hat. Die vier Streicher von der Staatsoper und anderen Münchner Orchestern standen schließlich bereit. Der Bursche, so diszipliniert und ehrgeizig er ist, lässt sich auch mal gehen, soll das alles heißen. Er habe "keine Angst vor Leichtigkeit", er ist eben auch mal "Herz über Kopf".

Mit der Single "Herz über Kopf" hat Joris vor drei Jahren einen Hit gelandet. Seitdem begeistert der Singer-Songwriter regelmäßig sein Publikum in großen Hallen. Kürzlich ist seine neue Platte "Schrei es raus" erschienen. (Foto: Tim Kramer)

Vielleicht hat Joris einfach schon zu oft die Frage gehört, warum er denn so ernst sei - und dies als Kritik aufgefasst. Dabei ist das seine Stärke, dieses Philosophische, das ihn von den Hurra-Hymnen-Schreibern wie Andreas Bourani oder Mark Forster unterscheidet und eher zu den neuen Pop-Dichtern und -Denkern wie Gisbert zu Knyphausen und Philipp Poisel stellt. Eins zu eins ist selten etwas bei ihm. Das Stück "Rom" ist keine Hymne auf die Hauptstadt des Landes, in das er sich nach dem ersten Erfolg zum Innehalten zurückzog.

Nein, das Lied ist älter, es geht um all die Wege, die angeblich dorthin führen und einem nach der Schule offenstehen - eine Freiheit, mit der Erwartungen verknüpft sind, die ihn als Abiturienten aber auch blockierten. Ebenso entpuppt sich das mit sandiger Stimme gestreichelte "Du" im gleichnamigen Lied nicht als Liebespartner, sondern als das Leben an sich: "Du bist so oft gut zu mir, doch Leben, wie bin ich zu dir?" Um dann in "Gegenwind" darüber zu sinnieren: "Ich weiß nie so genau, ob ich grad komm oder geh, leg ich oder das Leben mir die Steine in den Weg?" Da versucht einer, die Welt zu verstehen, wenn er aus der U-Bahn steigt, auf "grellen Screens" wieder mal von "100 Toten irgendwo" liest, während sein Kaffee-Date lächelnd auf ihn zukommt. Wie kann das überhaupt zusammengehen, "wie kann ein Mensch das ertragen?", würde Kollege Poisel singen? Diese Widersprüche trage er schon immer in sich, sagt Joris, dieses "riesige Bedürfnis nach Harmonie, aber auch etwas Zerstörerisches". Und das behandelte er auch - nach einem ersten Liebeslied für die Schauspielerin Emma Watson als Elfjähriger - schon früh in seinen Songs. Als Scheidungskind hatte er einen wichtigen Lehrmeister beim Denken, den neuen Partner seiner Mutter. Dieser "Freundfeind", bereits seit den Sechzigern Betreiber eines Öko-Gemüseladens mit linker Buch-Ecke, habe ihm vorgelesen, mit ihm gestritten, Abende lang diskutiert und Schach gespielt. "Auch auf dem Brett lernst du, Konflikte zu lösen und andere Perspektiven einzunehmen", sagt Joris. In "Signal" beklagt er wie einst Simon & Garfunkel in "Sounds of Silence" oder Pink Floyd in "Comfortably Numb" das Verstummen der Menschen in ihren Filterblasen.

Den Ruhrpott-Schlachtruf "Glück auf!" wendet der Junge aus Vlotho so klug hin und her, dass erst gar keine Grönemeyer-Assoziation aufkommt: "Keinen Zentimeter Licht, du bist so tief im Schutt vergraben, gibt kein Licht hier, Untertage, Schwerer Staub versperrt die Sicht, nur den dunklen Schacht vor Augen, zerfällt dein letztes bisschen Glauben ..." Um musikalisch mit Piano und Flügelhorn zu umarmen, wärmen und trösten - "es geht auf, geht auf, geht aufwärts".

Nie sollte man ein Stück zu früh vorspielen, meist legt Joris noch einmal nach, kommt mit noch einem Gedankenkniff, lässt eine Gitarre noch einmal glitzern oder lässt den Hörer zu einem Coldplay-bombastischen Rausch tanzen. Soll keiner sagen, Joris könne nicht feiern.

Joris; Sonntag, 28. Oktober, 20 Uhr, Tonhallle, Atelierstraße 24