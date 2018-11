12. November 2018, 18:48 Uhr Konzert Der Gurkenkönig zieht Bilanz

Spinnt denn der? Georg Ringsgwandl bei einem Auftritt vor fast 30 Jahren. Heute sagt er: "Es wird wohl das letzte Mal sein, dass ich so ein Programm machen kann mit einer Rockband, bei dem es so richtig scheppert."

Kaum zu glauben, aber Georg Ringsgwandl wird 70. Mit einem Konzert im Muffatwerk feiert der Musikkabarettist am Mittwoch in den Geburtstag hinein - und hat auch sonst noch viel vor

Von Franz Kotteder

Die erste Erinnerung an Georg Ringsgwandl wurzelt in der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre. Es war im Theatron am Olympiasee, wo sommersonntags immer umsonst Bands spielten, die Guru Guru hießen, wenn man Glück hatte, oder auch mal Aphrodite's Child. Man trug lange Haare und lange Hemden, die aus der Hose hingen, hatte gerade die trügerischen Freuden des Tabakrauchens entdeckt. Manche der Älteren rauchten auch ganz lange Selbstgedrehte, sogen den auffallend süßlich-aromatischen Rauch ganz tief ein, kniffen die Augen zusammen und sagten dann gewichtig: "Boah!" Da trat der "Gurkenkönig aus Mittenwald" auf die Bühne, bekleidet mit blauem Müllsack und überdimensionierter Schwimmbrille und prügelte auf seinen E-Bass ein. Der erste Gedanke war, selbst an diesem ungewöhnlichen Ort: "Spinnt denn der?"

"Die eindeutige Antwort ist: Ja!", sagt Georg Ringsgwandl und lacht. "Aber auch darin liegt eine gewisse Qualität. In einer vollkommen gspinnerten, wahnsinnigen Performance ist auch immer ein Kern von Wahrheit." Gurkenkönig von Mittenwald, das war damals sein Künstlername, oder sollte man eher sagen: sein nom de guerre? Schließlich war er damals ja irgendwie auf dem Kriegspfad. Es konnte ihm alles gar nicht abgedreht genug sein, er dachte, das müsse so sein, wenn man Aufmerksamkeit erregen wolle. Es war der Weg für ihn, den Kleinhäuslerssohn aus Bad Reichenhall, der es bis zum Krankenhausarzt in Großhadern gebracht hatte. Während seine Kollegen sich für teuren Wein erwärmten oder Golf spielten, ließ er es auf der Bühne krachen. Musste wohl so sein.

Am Mittwoch lässt er es wieder auf der Bühne krachen, und zwar im Muffatwerk. "Es wird ein Streifzug durch das, was ich die letzten 30 Jahre so gemacht habe", sagt er. Ähnliches betreibt das Bayerische Fernsehen, an diesem Dienstag, 13. November, strahlt es das Porträt "Vogelwild - Georg Ringsgwandl" von Andreas Krieger aus, um 22.30 Uhr, mit vielen überraschenden Einblicken in das Leben von Bayerns bekanntestem Musikkabarettisten. Diese geballte Rückschau hat natürlich ihren Grund: Ringsgwandl wird am kommenden Donnerstag 70 Jahre alt.

Eine Zahl, die ihn schon ein wenig beutelt. "Es wird wohl das letzte Mal sein", sagt er, "dass ich so ein Programm machen kann mit einer Rockband, bei dem es so richtig scheppert, das so richtig wild ist". Diesmal, meint er, schaffe er das vielleicht noch, aber lange gehe das bestimmt nicht mehr. Das alles sei dann doch recht anstrengend. Man muss sich also wohl oder übel darauf einrichten, dass Georg Ringsgwandl langfristig solo mit der Zither unterwegs sein wird, als später Wiedergänger des berühmten Kraudn Sepp.

Vorderhand kokettiert Ringsgwandl mit der Altersproblematik aber auch. Ein neues Theaterstück vielleicht, nach dem recht erfolgreichen "Der varreckte Hof"? Das hänge natürlich von einem Theater ab, sagt er, und dann sei so etwas "mit 70 schon auch eine gewisse Frechheit, so etwas zu planen, weil es kann ja sein, dass du das überhaupt nicht mehr erlebst". Sicher, reizen täte ihn vieles noch. Aber, gibt er zu bedenken: "Der Tod hat eine gewisse disziplinierende Wirkung, du machst nicht mehr jeden Schmarrn, sondern nur noch den, den du hinkriegst."

Wer nun glaubt, Ringsgwandl verzichte aus Altersgründen künftig darauf, noch eine Langspielplatte aufzunehmen, täuscht sich. Die nächste, "Andacht & Radau", erscheint am 11. Januar, daran schließt sich wieder eine kleine Tour mit dem Titel "Wuide unterwegs" an. Die CD besteht aus älteren Liedern, "die mir zwischen zwei Platten eingefallen sind". Live habe er die immer wieder gespielt, aber für die nächste Platte waren sie schon wieder zu alt, da gab es bereits genug neues Material. Nun also kommen sie doch noch zu ihrem Recht.

Weitere tiefe Einblicke, was so abläuft, wenn "Wuide unterwegs" sind, wird dann wohl sein erster Roman geben, der in diesen Tagen bei Rowohlt hätte erscheinen sollen. Er muss da aber noch mal drei, vier Monate lang drübergehen, hat er entschieden. Jetzt werden "Die unvollständigen Aufzeichnungen der Tourschlampe Doris" erst in einem Jahr erscheinen. Es handelt sich, typisch Ringsgwandl, um die Geschichte einer patenten jungen Frau, die sich ihr Theaterwissenschaftsstudium als Tourbegleiterin für Bands verdient und "verschiedene Sonnen- und Schattenseiten der Branche kennenlernt". Allerlei Absurditäten inbegriffen, und wenn man ihn so von Doris erzählen hört, glaubt man kein Wort, wenn er sagt: "Ehrgeiz ist ein total schlechter Ratgeber, wenn man 70 ist."

Kann also gut sein, dass einem bei dem, was der Ringsgwandl so alles vorhat, auch heute noch spontan entfährt: "Spinnt denn der?" Die Antwort ist nach wie vor eindeutig, sie lautet: "Gott sei Dank!"