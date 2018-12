16. Dezember 2018, 18:45 Uhr Konzert Da geht noch so einiges

Erfolgreich mit einer Mischung aus Volks-und Partymusik: Die Münchner Band "Oansno" tritt beim Tollwood-Festival auf

Von Oliver Hochkeppel

Es gibt inzwischen fast ein bisschen zu viel davon, vom "Heimatsound" mit dem ach so lustigen bayerischen Blechblas-Pop. Die schiere Flut der Gaudiburschen lässt einen staunen, erst recht der Erfolg von mancher Formation, die musikalisch wie sprachlich eher Konfektionsware anzubieten hat. Wobei es natürlich ungerecht ist, alles von Dreiviertelblut bis Schlachthausbronx über einen Kamm zu scheren. Und wieso sollten sich wiederum die vier Jungs von Oansno daran stören, dass es für die Party-Volxsmusik, die sie machen, inzwischen eine lange Traditionslinie von La Brass Banda bis zu Shantel gibt. Wo doch ihr spezieller Bayern-Balkan-Klezmer-Reggae-Latin-Techno-Hip-Hop-Mix gestrenge Wettbewerbs-Jurys, ausgelassene Bierzeltbesucher wie unvorbelastete Elfjährige gleichermaßen begeistert.

2014 fanden der Trompeter Menya, der Akkordeonist Michi, der Tubist Franz (der genau genommen Helikon spielt) und der Schlagzeuger Phil (genauer gesagt "Bierwagerlschlagzeuger", ist doch sein kompaktes Drumkit auf einer Sackkarre montiert) zusammen. Ihre Nachnamen finden sich nirgendwo, was nicht nur ein weiterer etwas komischer Trend der Szene, sondern auch dem Kalkül geschuldet ist, dass man nicht als Multikulti-Band verstanden werden will: Frontmann Michi hat nämlich griechische, Trompeter Meny ungarische Wurzeln, der Drummer Phil ist Tiroler und nur Tieftöner Franz ein waschechter Niederbayer. Wichtiger ist ihnen, dass sie alle ihre Instrumente ordentlich erlernt haben und jetzt als "Innenstadtmusikanten" mit "Wirtshauspunk" ihre von vielen Einflüssen geprägte Münchner Lebenswelt widerspiegeln wollen. Das Entree klappte schon mal sehr gut: Auf Anhieb gewannen die vier noch im Gründungsjahr den "Hofbräuhaus Gstanzl Slam".

Einen ordentlichen Schub gab im Jahr darauf der Gewinn des Fraunhofer Volksmusikpreises. Von Presse und Öffentlichkeit noch stärker wahrgenommen wurde ihr offizieller Song "500 Jahr" zur bayerischen Landwirtschaftsausstellung 2016. Die vier nutzten den Aufwind, um so viel wie möglich live zu spielen und sich ein Repertoire zu erarbeiten. Das Ergebnis kann man sich nun auch zu Hause zu Gemüte führen - vor kurzem ist ihr natürlich ebenfalls "Oansno" betiteltes Debütalbum erschienen. Tatsächlich ist der starke Lokalkolorit ihr größter Pluspunkt. Rein textlich ist das Ganze sehr münchnerisch, ob die vier den Englischen Garten besingen oder das Nachtleben rund um den Stachus ("De Sunnastraß de kimmt ned zua Rua"), ob es im leichten Mittelalter-Gewand um die Stadtgründung geht ("De Bruckn brennt") oder um den "Turmbau zu Schwabing". Letzteres ist mit seinem Gentrifizierungs-Bashing auch schon der Ausbund an Widerborstigkeit und Gesellschaftskritik, ansonsten geht es doch mehr in Richtung "Mia san mia, und ham as beste Bier" - aber auch das ist ja typisch münchnerische Selbstverliebtheit.

Zum Teil wettgemacht wird dieser gelegentlich volkstümelnde Unterton durch das sprachspielerische Talent der Band. Sehr geschickt geht man mit den lautmalerischen Möglichkeiten des Bairischen um, zum Beispiel in "Dadian" (was für verdürren steht) oder in "Oane no", die trotz des realistischen Inhalts (natürlich geht's wieder um Bier) klanglich ins Dadaistische lappt ("ned nua i na du scho ah"). Dazu passt "Dio Filarakia", klingt doch das auf Griechisch verfasste und gesungene Lied über zwei Freunde in der Taverne fast wie Bairisch. Außerdem finden Oansno stets ein wirkungsvolles klangliches Gewand für ihre Songs. An Vielfalt ist da kein Mangel, vom funkigen Sprechgesang beim "Isarkiesel" über den Polka-Dubstep-Mix des "Isar Dub" bis zum Haindling-artigen "Oamoi gseng". An instrumentalem Druck auch nicht. Bei der Album-Präsentation für die Presse konnte schon jeder clevere Fan dabei sein, fand sie doch im Herzkasperlzelt auf der Oidn Wiesn statt - dort, wo sie einst andere Mundart-Bands gehört und danach beschlossen hatten: "Das können wir auch." Was sie jetzt auch bei ihrem Auftritt im Tollwood-Hexenkessel-Zelt beweisen wollen.

Oansno, Montag, 17. Dezember, 19.30 Uhr, Hexenkessel-Zelt von Tollwood auf der Theresienwiese