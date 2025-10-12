Ein böser, sarkastischer Film über das Rumänien der Gegenwart, über Rassismus, Ressentiments und Selbstmitleid: „Kontinental ’25“ von Radu Jude.

Der Tod des Obdachlosen Ion ist schauerlich und qualvoll, deshalb muss ihn Orsolya Ionescu immer wieder erzählen. Man spürt den Schauder, den ihr das bereitet, aber auch ein bisschen Sensationslust kann sie nicht unterdrücken.