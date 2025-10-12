Der Tod des Obdachlosen Ion ist schauerlich und qualvoll, deshalb muss ihn Orsolya Ionescu immer wieder erzählen. Man spürt den Schauder, den ihr das bereitet, aber auch ein bisschen Sensationslust kann sie nicht unterdrücken.
KinoDas Leben ist eine Baustelle
Ein böser, sarkastischer Film über das Rumänien der Gegenwart, über Rassismus, Ressentiments und Selbstmitleid: „Kontinental ’25“ von Radu Jude.
Von Fritz Göttler
Nachruf auf Diane Keaton:Ein richtiger Mensch zwischen all den Hollywoodmarionetten
Die große Schauspielerin Diane Keaton, die durch „Der Pate“ und „Der Stadtneurotiker“ weltberühmt wurde, ist tot. Eine Verneigung.
