KinoDas Leben ist eine Baustelle

Lesezeit: 2 Min.

Da kann der T-Rex auch nicht mehr helfen: Eszter Tompa in „Kontinental ’25“
Da kann der T-Rex auch nicht mehr helfen: Eszter Tompa in „Kontinental ’25“ (Foto: Grandfilm)

Ein böser, sarkastischer Film über das Rumänien der Gegenwart, über Rassismus, Ressentiments und Selbstmitleid: „Kontinental ’25“ von Radu Jude.

Von Fritz Göttler

Der Tod des Obdachlosen Ion ist schauerlich und qualvoll, deshalb muss ihn Orsolya Ionescu immer wieder erzählen. Man spürt den Schauder, den ihr das bereitet, aber auch ein bisschen Sensationslust kann sie nicht unterdrücken.

