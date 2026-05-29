Marie Franz sagt, der Künstler Konstantin Wecker habe ihr das Gefühl gegeben, etwas Besonderes zu sein, als sie als 17-Jährige mit ihm intim geworden sei. Heute sagt sie: Von Einvernehmlichkeit könne man bei einem solchen Machtgefälle nicht sprechen.

Mehrere Frauen haben der SZ davon erzählt, dass sie als Minderjährige sexuelle Verhältnisse zu Konstantin Wecker gehabt hätten. Den Anstoß, viele Jahre später öffentlich davon zu erzählen, gab unter anderem die SZ-Berichterstattung über Konstantin Weckers Verhältnis zu einer Schülerin, die ihn im Jahr 2011 als 15-Jährige kennenlernte. Damals entschuldigte Wecker sein „unter moralischen Maßstäben (...) gänzlich unangemessenes Verhalten“ mit einer damaligen Phase schweren Alkoholkonsums. Diesmal äußerte er sich nicht, weil er nach Angaben seines Anwalts und laut der Bescheinigung eines Arztes „aktuell aus medizinischen Gründen nicht fähig ist, persönlich zu Presseanfragen zu Sachverhalten aus der Vergangenheit Stellung zu beziehen“.