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Interview„Er war Gott für mich“

Lesezeit: 7 Min.

„Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich benutzt gefühlt“: Marie Franz, heute 38 Jahre alt.
„Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich benutzt gefühlt“: Marie Franz, heute 38 Jahre alt. SZ/Friedrich Bungert

Marie Franz sagt, der Künstler Konstantin Wecker habe ihr das Gefühl gegeben, etwas Besonderes zu sein, als sie als 17-Jährige mit ihm intim geworden sei. Heute sagt sie: Von Einvernehmlichkeit könne man bei einem solchen Machtgefälle nicht sprechen.

Interview von Lena Kampf und Lea Weinmann

Mehrere Frauen haben der SZ davon erzählt, dass sie als Minderjährige sexuelle Verhältnisse zu Konstantin Wecker gehabt hätten. Den Anstoß, viele Jahre später öffentlich davon zu erzählen, gab unter anderem die SZ-Berichterstattung über Konstantin Weckers Verhältnis zu einer Schülerin, die ihn im Jahr 2011 als 15-Jährige kennenlernte. Damals entschuldigte Wecker sein „unter moralischen Maßstäben (...) gänzlich unangemessenes Verhalten“ mit einer damaligen Phase schweren Alkoholkonsums. Diesmal äußerte er sich nicht, weil er nach Angaben seines Anwalts und laut der Bescheinigung eines Arztes „aktuell aus medizinischen Gründen nicht fähig ist, persönlich zu Presseanfragen zu Sachverhalten aus der Vergangenheit Stellung zu beziehen“.

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ExklusivMachtmissbrauch
:Weckers vergessene Frauen

Als 2025 bekannt wurde, dass Konstantin Wecker vor Jahren ein sexuelles Verhältnis mit einer Schülerin führte, entschuldigte der Liedermacher das mit seinem damaligen schweren Alkoholkonsum. Nun haben sich drei weitere Frauen gemeldet, alle seien bei ihren intimen Begegnungen mit Wecker  17 Jahre alt gewesen. Dazu äußern kann er sich offenbar nicht mehr.

SZ PlusVon Lena Kampf, Lea Weinmann und Ralf Wiegand

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