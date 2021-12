Konservativ, was ist das eigentlich?

Die CDU in Merz' Händen: Friedrich Merz wird aller Voraussicht nach im Januar zum CDU-Vorsitzenden gewählt.

Von Gustav Seibt

Das Votum für Friedrich Merz als künftigen Vorsitzenden der CDU provoziert jetzt etwas reflexhaft die Frage, ob die christlich-demokratische Volkspartei nun "wieder konservativer" werde. Was kann das heißen, prinzipiell und auf den Moment bezogen? Zumal die aus dem 19. Jahrhundert stammende Idee einer christlichen Demokratie nie eine rein konservative Angelegenheit war. Vor allem der politische Katholizismus hatte immer auch einen linken Flügel. In der Nachkriegszeit stand die nunmehr überkonfessionelle CDU vor allem kulturell - aber nicht außen- und sozialpolitisch - auf der konservativen Seite des politischen Spektrums. Aber was bedeutete das? Die Begriffe sind seit jeher dehnbar und wandelbar.