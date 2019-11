Kleists "Amphitryon" am Residenztheater

Bei Kleist gibt es oft ein "Ach", das eine ganze Welt ausdrückt. Hier spricht das letzte "Ach" Pia Händler, die die Alkmene spielt, Gattin des Amphitryon. Von diesem entliebt sie sich, weil der werte Gatte nicht damit zurechtkommt, dass Alkmene sich von Jupiter verführen ließ (auf dem Foto Pia Händler und Christoph Franken) und in diesem doch nur Amphitryon selbst liebte. Also spricht sie am Ende das "Ach", das alle Liebe mit Überdruss wegwischt.

Im Januar 2018 kam Julia Hölschers "Amphitryon"-Inszenierung am Theater Basel heraus, nun ist sie im Residenztheater zu sehen. Das Bühnenbild von Paul Zoller ist eine Sensation: Eine doppelte Wand wie von Richard Serra steht auf einer Drehbühne, die die Welt ist, die man, dank eines riesigen Spiegels, mitunter auch von oben sieht, aus göttlicher Perspektive also, wenn sich das Publikum nicht gerade selbst betrachtet. Kleist machte aus Molières Ehestück eines über Identität und Zerfall des Ichs, das Hölscher partiell wieder zurückführt zur Diskussion der Ehe, der Liebe und deren Ende.

Hochemotional gehen die Darstellenden zu Werke, aber sie bleiben schön oben auf der Bühne. Man betrachtet das geile Herumfuhrwerken eines Gottes und die Folgen, von Hölscher mit klinischer Präzision ausgebreitet. Einen großen Witz macht Nicola Mastroberardino als der Diener Sosias aus der Verwirrnis, wer er denn sei und warum dies doppelt. Er hat einen verdutzten Schalk, die anderen zerfleischen sich, aber nie so sehr, dass das Publikum nicht begeistert sein könnte - Molière unterhielt damit einst den Adel.