5. Juli 2019, 20:08 Uhr Politische Philosophie Wahre Gemeinschaft

Die Krise frisst die wertvollste Ressource, die die liberale Demokratie hat: die Solidarität unter Bürgern. Höchste Zeit, den Kommunitarismus wiederzuentdecken.

Von Jens-Christian Rabe

Immerhin eins ist klar, wenn man die aktuellen Diagnosen unserer garstigen Gegenwart so durchsieht: Wir leben in einem Zeitalter der Spaltung. Das alte Rechts-links-Denken mag vorbei sein, die politischen und sozialen Gräben scheinen dennoch - oder gerade deshalb - so tief wie lange nicht. Zwischen Nationalisten und Internationalisten, zwischen Armen und Reichen, zwischen Liberalen und Rechtspopulisten. Und an allen Ecken und Enden frisst die Spaltung die wertvollste Ressource, die die liberalen Demokratien haben: das Mindestmaß an bürgerschaftlicher Solidarität, ohne die ...