Von Peter Laudenbach

Wer angesichts der Schrecknisse der Welt die Wirklichkeit am liebsten ausblenden und für zwei Stunden ins Reich der Träume entfliehen will, ist bei der Komischen Oper Berlin an der richtigen Adresse. Dagmar Manzel hat Engelbert Humperdincks sonst gerne zur Weihnachtszeit angesetzte Märchenoper „Hänsel und Gretel“ als poetischen Spaß für große und kleine Kinder inszeniert. Wenn schon puderzuckersüßer Eskapismus, dann richtig, also mit Bodennebel, tanzenden Bäumen, singenden Elfen, einem goldenen Hexenhäuschen auf Beinen und Hermaphroditen mit spitzen Nasen.