14. April 2019 Moritaten aus dem Leierkasten

Eine restaurierte Fassung von G.W. Pabsts "3-Groschen-Oper" aus dem Jahr 1931.

Von Philipp Stadelmaier

Manchmal ist die Entstehungsgeschichte eines Films fast interessanter als der Film selbst. Zum Beispiel bei Georg Wilhelm Pabsts Verfilmung von Bertolt Brechts "Dreigroschenoper", die 1931 ins Kino kam, 2006 restauriert wurde und nun als "Mediabook" auf Blu-ray und DVD in den Handel kommt. Die Dreharbeiten wurden von einem Gerichtsprozess begleitet, der so aufsehenerregend war, dass der Filmkritiker Siegfried Kracauer damals von einem gesellschaftskritischen Roman sprach, mit internationalen Schauplätzen wie London, der französischen Riviera und Berlin.

London ist der Ort, an dem alles beginnt. Seit 1920 wird hier und in anderen englischen Städten John Gays "The Beggar's Opera" (Musik: Johann Christoph Pepusch) aus dem 18. Jahrhundert mit großem Erfolg wiederaufgeführt. Elisabeth Hauptmann kriegt Wind davon, übersetzt die Oper ins Deutsche und legt sie Brecht vor, der sie umschreibt. Kurt Weill komponiert die Musiknummern. Den Titel erfand Lion Feuchtwanger.

Brecht will das Publikum zum kritischen Reflektieren bringen; die Filmfirma will Geld verdienen

Zur Arbeit ziehen sich Brecht, Weill und Hauptmann an die französische Riviera zurück. Uraufgeführt werden soll das Stück in Berlin. Die Vorbereitung und die Proben sind chaotisch, aber als "Die Dreigroschenoper" am 31. August 1928 zum ersten Mal gespielt wird, ist sie ein Riesenerfolg. Das Stück spielt im Londoner Stadtteil Soho, im Milieu der Armen, Kriminellen und Bettler. Der Gauner Mackie Messer, seine Braut Polly und Peachum, der Chef der Bettlermafia, liefern sich einen Kampf um die Macht. Nach der Uraufführung bahnt sich ein neuer Konflikt an, diesmal zwischen Kunst und Kommerz. Eine Produktionsfirma sichert sich die Verfilmungsrechte, Pabst soll inszenieren, Brecht und Weill wird volle kreative Kontrolle zugesichert. Aber deren Vorstellungen finden die Filmemacher zu "politisch". Brecht will das Publikum zum kritischen Reflektieren bringen; die Filmfirma will Geld verdienen. Brecht klagt, will die Verfilmung verbieten - und verliert den Prozess. Kracauer merkt an, dass sich Brecht und Weill dennoch im kommerziellen Interesse der Filmgesellschaft eingesetzt hätten, immerhin hätten sie mit ihrem Bühnenerfolg den Geschmack des Publikums genau getroffen. Über die Geschichte des Prozesses gab es letztes Jahr einen Spielfilm, "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm", mit Lars Eidinger in der Rolle des Brecht. Im Mediabook gibt es nun ein Booklet mit der Hintergrundgeschichte, hübsch gestaltet mit Fotos von den Dreharbeiten und Zeugnissen von Kracauer, Brecht und Pabst.

Wie die Proben zum Stück standen, des Prozesses wegen, auch die Dreharbeiten unter keinem guten Stern. Aber die Arbeit hat sich gelohnt. Der Film nimmt sich mit der Handlung etliche Freiheiten ("frei nach Brecht", heißt es im Vorspann). Aber so unpolitisch ist er nicht. Pabsts Kamera gleitet durch die Studiobauten, folgt den Massen, die sich durch die Gassen von Soho quetschen, als seien sie Fische in einem zu engen Aquarium. Die gesellschaftlichen Gewinner bleiben im Licht, die Armen im Dunkel. Brechts Impuls, die Künstlichkeit der Inszenierung herauszustellen, findet sich auch bei Pabst. Mackie und Polly heiraten auf einem alten Speicher, der von Mackies Bande zum Festsaal umdekoriert wird.

Außerdem gibt es einen Brückenschlag in die Gegenwart. Gerade, als er einen Bankraub plant, wird Mackie verraten und muss untertauchen. In seiner Abwesenheit führt Polly die Geschäfte weiter und hat eine bessere Idee: Sie raubt die Bank nicht aus, sondern kauft sie. Auf diese Weise macht man auf Dauer mehr Gewinn. Die Gauner werden "ehrlich" und zu noch größeren Gaunern: zu Bankern.

Brechts Mitkläger Weill hatte seinen Teil des Prozesses übrigens gewonnen und konnte die Musik im Film entsprechend mitgestalten. Nicht alle Songs des Stückes sind im Film - aber die schönsten. Ernst Busch ist ein großartiger Moritatensänger, der immer wieder Weills Leierkasten-Lieder zum Besten gibt. Und da man es mit einem frühen Tonfilm zu tun hat, merkt man den Songs und den Dialogen die Sorgfalt an, mit denen sie ausgesprochen und betont wurden.

Die 3-Groschen-Oper ist als DVD und Blu-Ray erschienen, inklusive Booklet zur Entstehungsgeschichte (Atlas Film).