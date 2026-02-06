Als ich las, dass Donald Trump demnächst eine mindestens lebensgroße Statue von Christoph Kolumbus aufstellen lassen will, war ich im ersten Moment erleichtert, weil zur Abwechslung mal ein Westeuropäer nicht beschimpft, sondern auf einen Sockel gestellt wird. Natürlich war dieser erste Moment der Erleichterung bereits von Scham und schlechtem Gewissen durchzogen, denn jeder weiß, dass mit Kolumbus, kaum hatte er den Fuß vermutlich dorthin gesetzt, wo heute San Salvador ist – ein Zerstörungswerk der Extraklasse begann.
USAAbgesandter der Grausamkeit
Jeder weiß, dass Kolumbus in der „Neuen Welt“ ein Zerstörungswerk der Extraklasse in Gang setzte. Möglicherweise gefällt er Donald Trump genau deshalb so gut, dass er ihm jetzt ein Denkmal vor dem Weißen Haus setzen will.
Von Hilmar Klute
