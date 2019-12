Fünf Jahre war Fritz Koenig alt, als er zum ersten Mal am Fuß des Hofbergs in Landshut stand. Seine Mutter besuchte einen Malzfabrikfabrikanten, der genau dort, wo sich heute das unterirdische Skulpturenmuseum befindet, Lagerräume in den bewaldeten Burgberg der Trausnitz hineintreiben hatte lassen. Das scheue Kind weigerte sich, einen "Diener" zu machen und zeichnete stattdessen ein Pferd als Gruß.

Stefanje Weinmayr, Leiterin des Landshuter Koenigmuseums, erzählt diese Geschichte in einem neuen Buch, das der Freundeskreis Fritz Koenig herausgegeben hat. Der gut gemachte und auffallend schön gestaltete Sammelband dokumentiert, zum Teil mit historischen Fotos, den Bau und die inzwischen 20-jährige Geschichte des Museums. Zu Wort kommt auch dessen Architekt Peter Gehring. Oder Meike Gerchow, die 1988/89 als Architekturstudentin an der TU den Entwurf vorlegte, der Koenigs Vorstellungen von einem "Bergeraum" für sein bildnerisches Schaffen am nächsten kam und als Grundlage der Planung verwendet wurde.

Der Bildhauer (1924 - 2017), der seit 1961 auf dem Ganslberg lebte, dachte offenbar jahrelang über sein künftiges Museum nach, das nach außen hin nicht sichtbar in Erscheinung treten sollte. Ein Stück Stadtmauer genügte als Fassade, die Räume sollten sich in den Hang hineinentwickeln, dorthin wo sich die alten Gewölbe der ehemaligen Mälzerei befanden. Einen Mitstreiter fand Koenig in Landshuts Alt-Oberbürgermeister Josef Deimer, der das Museum in seinem Beitrag als wahr gewordenes Märchen bezeichnet. Eberhard Mestwedt dagegen berichtet, wie mühsam es war, gemeinsam mit dem Künstler dessen Werke aufzustellen.

Zu Lebzeiten des Künstlers gelang es freilich nie, ihn dazu zu bewegen, sein Haus zu teilen und andere künstlerische Positionen zuzulassen, obwohl dies laut Stiftungsvertrag vorgesehen war. "Jede konzeptionelle Öffnung musste zäh erarbeitet werden", heißt es im Epilog. Dass sein Museum heute Koenigmuseum heißt, hätte dem Stifter, der sich zeitlebens gegen eine solche Benennung verwahrte, freilich ebenfalls missfallen. Aber für Marketing hat er sich eben nie interessiert.

Freundeskreis Fritz Koenig (Hrsg.): Skulpturenmuseum im Hofberg, Eigenverlag, 29 Euro