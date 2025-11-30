Ob er die Hallen Kalk kenne, fragt eine bebrillte Juristin den gotischen Schmerzensmann, der sich auf seinem Sockel von ihr abwendet. Das seien städtische Gebäude, die eigentlich der Kultur zur Verfügung gestellt werden sollten, erklärt die Frau, unbeirrt vom leidvollen Desinteresse der mittelalterlichen Jesus-Skulptur: „Die sind aber so marode, es gibt kein Geld, um die zu sanieren, es wurde auch nie Geld zurückgestellt im Haushalt.“
TheaterTotenmesse fürs kölsche Chaos
Lesezeit: 3 Min.
Wie man aus dem Elend der Kölner Stadtplanung großartiges Theater macht: Anna-Sophie Mahlers „Requiem für eine marode Brücke“ als Event-Abend im Kolumba-Museum.
Von Alexander Menden
Nachruf:Der kluge Spieler
Er brachte große Ideen auf die Bühne – und wurde noch berühmter, als er ein Theaterthema für Hollywood adaptierte: Nachruf auf den Dramatiker Tom Stoppard, der für das Drehbuch von „Shakespeare in Love“ einen Oscar gewann.
Lesen Sie mehr zum Thema