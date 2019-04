25. April 2019, 19:45 Uhr "Medea" in Köln Für immer jung

An einer Spezies, die Vernunft predigt und gleichzeitig Vernichtungskriege führt, kann man nur verzweifeln: Robert Borgmann setzt am Schauspiel Köln Hans Henny Jahnns "Medea" zwischen Sage und Science-Fiction in Szene. Beeindruckend!

Von Cornelia Fiedler

Von der Unsterblichkeit träumen Menschen seit Jahrtausenden. Ernsthaft daran geglaubt haben vielleicht noch nie so viele wie heute: Im Silicon Valley forschen unzählige Unternehmen siegessicher daran, körperlichen Verfall aufzuhalten. Jason wäre ein Prototyp: In der "Medea"-Überschreibung, die Hans Henny Jahnn 1926 verfasst hat, ist der antike Held unsterblich. Medea, die ihm diese Gabe in blinder Verliebtheit geschenkt hat, ist es nicht. Sie altert, er bleibt ewig jung und bekommt seine Triebe nicht in den Griff. In Köln kreiert der Regisseur ...