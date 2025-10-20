Als Oliver Hintz, der Leiter des Literaturhauses „Uwe Johnson“ in dem Ostsee-Städtchen Klütz, vor vier Wochen an die Öffentlichkeit ging, um über eine Lokalpolitik zu informieren, die ungebührlich in das Programm seines Hauses eingriff, war er sich schon im Klaren darüber, dass er damit seinen Job aufs Spiel setzte. Er hatte die Stelle erst einige Monate zuvor angetreten und als eine seiner ersten Amtshandlungen die „Hannah-Arendt-Woche“ ins Leben gerufen, die im November 2026 erstmals stattfinden sollte. Für die Eröffnungsveranstaltung hatte er den Publizisten Michel Friedman gewinnen können, einen außergewöhnlich bekannten Autor für die Verhältnisse dieser Gegend, dem er jedoch auf Druck der Stadtverordneten bald darauf wieder absagen musste.
AusladungKlützer Literaturhausleiter muss Schreibtisch räumen
Lesezeit: 3 Min.
Oliver Hintz war gedrängt worden, Michel Friedman von einer Veranstaltung in der Ostsee-Stadt wieder auszuladen – und ging an die Öffentlichkeit. Jetzt verliert er wohl seinen Job. Der Fall offenbart die Verhärtungen der deutsch-deutschen Beziehungskrise.
Von Felix Stephan
Friedenspreis an Karl Schlögel:„Von der Ukraine lernen, heißt furchtlos und tapfer sein“
Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel erhält in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels – und hält eine aufrüttelnde Rede über den Krieg.
Lesen Sie mehr zum Thema