Interview von Bernd Graff

Ein Beschluss zur Reduzierung der Erderwärmung um 1.5 Grad allein rettet noch nicht das Klima. Wer fängt an und wo? Die Bundeskulturstiftung hat einen einfachen Plan: Jeder muss jetzt mit anpacken, also auch alle Kultureinrichtungen. Künstler, Künstlerinnen, Kunstwerke, die Instrumente der Orchester reisen für Ausstellungen und Gastspiele um den Planeten, dazu Kostüme und Bühnenbilder. Und dann gibt es Klimaanlagen in Ausstellungsräumen und Büros, Pappbecher in Museumscafés. Die Bundeskulturstiftung hat sich darum in einem viermonatigem Pilotprojekt mit 19 exemplarischen Kulturinstitutionen wie dem ZKM in Karlsruhe, der Staatsphilharmonie in Ludwigshafen, der Berliner Schaubühne oder dem Lenbachhaus in München zusammengetan, um deren Klimabilanzen zu erfassen und auszuwerten, und einen Katalog zu entwickeln, mit dem die klimarelevanten Daten von Kultur-Institutionen dargelegt werden können. Im Interview erläutert Hortensia Völckers, die Leiterin der Kulturstiftung des Bundes, was in dem gerade veröffentlichten Bericht steckt.