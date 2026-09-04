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DebatteIst mir heißegal

Lesezeit: 7 Min.

Collage: SZ, Foto: Florian Gaertner/Imago/Getty Images

Friedrich Merz schweigt immer noch zu den mehr als 16 000 Hitzetoten dieses Sommers. Seine Regierung wickelt den Klimaschutz ab, statt ihn voranzutreiben. Über eine politische Katastrophe.

Essay von Alex Rühle

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In Frankreich weiß jede und jeder, was gemeint ist, wenn man von der „canicule deux mille trois“ spricht: Im August 2003 lag ganz Europa unter einer Hitzeglocke, an die 70 000 Menschen starben, am härtesten traf es Frankreich mit knapp 15 000 Toten.

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Politische Kultur
:Deutscher Sommer

Rechte und Social Media profitieren von Exzess, Angst und dem stets drohenden Untergang. Politik und Gesellschaft sind eigentlich viel klüger – und sollten das auch zeigen. Gerade jetzt, wo die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde.

SZ PlusVon Nils Minkmar

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