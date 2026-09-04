Friedrich Merz schweigt immer noch zu den mehr als 16 000 Hitzetoten dieses Sommers. Seine Regierung wickelt den Klimaschutz ab, statt ihn voranzutreiben. Über eine politische Katastrophe.

In Frankreich weiß jede und jeder, was gemeint ist, wenn man von der „canicule deux mille trois“ spricht: Im August 2003 lag ganz Europa unter einer Hitzeglocke, an die 70 000 Menschen starben, am härtesten traf es Frankreich mit knapp 15 000 Toten.