Ein Gastbeitrag von Bruno Giussani

Als ich vor einigen Monaten erzählte, dass ich in die Antarktis reisen würde, fragten mich die meisten erst einmal: Warum? Einer der Gründe ist, dass man dort Antworten auf sehr grundlegende Fragen finden kann. Zum Beispiel, was wir dem Planeten antun, der uns unser Leben ermöglicht, und was wir unternehmen, um ihn zu schützen. Oder auch, wie wir in Zukunft friedlich und gerecht zusammenleben könnten.