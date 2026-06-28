Die Zeit bringt es mit sich, dass man Dinge, die einem lange als unbehaglich erschienen waren, plötzlich begrüßt, oder wie ein amerikanischer Mensch sagen würde: umarmt. Die Umarmung als körperliches Phänomen gibt es hier in Amerika eher selten, anders als die Franzosen küssen sich Amerikaner nicht zur Begrüßung und sie nehmen einander auch nicht in den Arm – Verzichtsübungen, die ich grundsätzlich als Tugenden begreife. Eine Einrichtung, zu der sich meine Einstellung im Laufe der Jahre hier geändert hat, ist die Klimaanlage.
USADie Umarmung der Kälte
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Europa klagt über die Hitze, und Amerika wundert sich: Warum schalten die nicht einfach die Klimaanlage an? Oder wenigstens die Eiswürfelmaschine.
Von Hilmar Klute
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