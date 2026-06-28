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USADie Umarmung der Kälte

Lesezeit: 4 Min.

Hitze? In den USA eher ein touristisches Erlebnis. Nach dem Foto im Death Valley geht es umgehend zurück ins runtergekühlte Auto
Hitze? In den USA eher ein touristisches Erlebnis. Nach dem Foto im Death Valley geht es umgehend zurück ins runtergekühlte Auto John Locher/dpa

Europa klagt über die Hitze, und Amerika wundert sich: Warum schalten die nicht einfach die Klimaanlage an? Oder wenigstens die Eiswürfelmaschine.

Von Hilmar Klute

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Die Zeit bringt es mit sich, dass man Dinge, die einem lange als unbehaglich erschienen waren, plötzlich begrüßt, oder wie ein amerikanischer Mensch sagen würde: umarmt. Die Umarmung als körperliches Phänomen gibt es hier in Amerika eher selten, anders als die Franzosen küssen sich Amerikaner nicht zur Begrüßung und sie nehmen einander auch nicht in den Arm – Verzichtsübungen, die ich grundsätzlich als Tugenden begreife. Eine Einrichtung, zu der sich meine Einstellung im Laufe der Jahre hier geändert hat, ist die Klimaanlage.

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